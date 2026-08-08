Omoda & Jaecoo triển khai loạt ưu đãi tháng 8, giá Omoda C5 từ 459,1 triệu đồng

Trong tháng 8, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi cho dải sản phẩm SUV đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Chương trình tập trung vào hỗ trợ chi phí nhiên liệu, tài chính và một số gói quà tặng, áp dụng cho cả các mẫu xe động cơ xăng và xe sử dụng công nghệ Super Hybrid System (SHS).

Ở nhóm SUV đô thị, Omoda C5 Luxury có giá từ 459,1 triệu đồng, thấp hơn khoảng 10 triệu đồng so với mức giá sau ưu đãi được công bố trong chương trình tháng 7. Khách hàng mua xe trong tháng 8 được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe và lãi suất 8% trong 12 tháng đầu, theo điều kiện của chương trình.

Các phiên bản Omoda C5 Premium và Flagship cũng tiếp tục được áp dụng các chính sách ưu đãi trong tháng 8. Đây là dòng SUV có kích thước phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị, đồng thời được trang bị các tính năng an toàn và tiện nghi ở nhiều phiên bản.

Đáng chú ý hơn trong chương trình tháng 8 là nhóm xe sử dụng công nghệ Super Hybrid System. Trong đó, Omoda C5 SHS-H được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí xăng xe, cùng hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu. Giá bán của mẫu xe này từ 619 triệu đồng.

Việc tập trung ưu đãi vào chi phí nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh các mẫu hybrid ngày càng được chú ý bởi khả năng kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, hướng tới giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Ở dòng Jaecoo J7 SHS-P Flagship, chính sách tháng 8 gồm 7 năm miễn phí xăng xe, hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu và gói quà tặng trị giá 45 triệu đồng. Gói này bao gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX, một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Giá bán mẫu xe từ 879 triệu đồng.

Trong tháng này, hãng sẽ chính thức công bố giá bán của mẫu Jaecoo J5 với cả 3 phiên bản là xăng, hybrid và bản thuần điện – bổ sung một lựa chọn mới ở phân khúc xe gầm cao cỡ B.