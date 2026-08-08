Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Omoda & Jaecoo triển khai loạt ưu đãi tháng 8, giá Omoda C5 từ 459,1 triệu đồng

| | Thị trường

Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 8 trên các dòng SUV động cơ xăng và Super Hybrid, trong đó một số mẫu được hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong nhiều năm và hỗ trợ lãi suất trong 12 tháng đầu.

Trong tháng 8, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi cho dải sản phẩm SUV đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Chương trình tập trung vào hỗ trợ chi phí nhiên liệu, tài chính và một số gói quà tặng, áp dụng cho cả các mẫu xe động cơ xăng và xe sử dụng công nghệ Super Hybrid System (SHS).

Ở nhóm SUV đô thị, Omoda C5 Luxury có giá từ 459,1 triệu đồng, thấp hơn khoảng 10 triệu đồng so với mức giá sau ưu đãi được công bố trong chương trình tháng 7. Khách hàng mua xe trong tháng 8 được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe và lãi suất 8% trong 12 tháng đầu, theo điều kiện của chương trình.

Các phiên bản Omoda C5 Premium và Flagship cũng tiếp tục được áp dụng các chính sách ưu đãi trong tháng 8. Đây là dòng SUV có kích thước phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị, đồng thời được trang bị các tính năng an toàn và tiện nghi ở nhiều phiên bản.

Đáng chú ý hơn trong chương trình tháng 8 là nhóm xe sử dụng công nghệ Super Hybrid System. Trong đó, Omoda C5 SHS-H được áp dụng chính sách 8 năm miễn phí xăng xe, cùng hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu. Giá bán của mẫu xe này từ 619 triệu đồng.

Việc tập trung ưu đãi vào chi phí nhiên liệu diễn ra trong bối cảnh các mẫu hybrid ngày càng được chú ý bởi khả năng kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, hướng tới giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Ở dòng Jaecoo J7 SHS-P Flagship, chính sách tháng 8 gồm 7 năm miễn phí xăng xe, hỗ trợ lãi suất 8% trong 12 tháng đầu và gói quà tặng trị giá 45 triệu đồng. Gói này bao gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX, một năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Giá bán mẫu xe từ 879 triệu đồng.

Trong tháng này, hãng sẽ chính thức công bố giá bán của mẫu Jaecoo J5 với cả 3 phiên bản là xăng, hybrid và bản thuần điện – bổ sung một lựa chọn mới ở phân khúc xe gầm cao cỡ B.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện thùng nhựa chứa số tiền mặt tương đương 9,5 tỷ đồng bị vứt cạnh thùng rác

Phát hiện thùng nhựa chứa số tiền mặt tương đương 9,5 tỷ đồng bị vứt cạnh thùng rác Nổi bật

Thông tin người đợi mua iPhone 18 Pro Max nên biết

Thông tin người đợi mua iPhone 18 Pro Max nên biết Nổi bật

Ô tô Honda sẽ rẻ hơn rất nhiều nhờ khung gầm do hãng mẹ Jaguar Land Rover phát triển?

Ô tô Honda sẽ rẻ hơn rất nhiều nhờ khung gầm do hãng mẹ Jaguar Land Rover phát triển?

16:07 , 08/08/2026
Đấu giá đôi hoa tai đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan

Đấu giá đôi hoa tai đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan

15:11 , 08/08/2026
Toyota tiếp tục là 'vua doanh số' toàn cầu, BYD muốn vượt mặt nhưng người Nhật 'nhanh hơn' ở một điểm

Toyota tiếp tục là 'vua doanh số' toàn cầu, BYD muốn vượt mặt nhưng người Nhật 'nhanh hơn' ở một điểm

14:43 , 08/08/2026
Khoan thăm dò, phát hiện bí mật dưới mỏ đa kim loại vàng, bạc - thân quặng dày bất thường hé lộ dư địa khai thác lớn

Khoan thăm dò, phát hiện bí mật dưới mỏ đa kim loại vàng, bạc - thân quặng dày bất thường hé lộ dư địa khai thác lớn

13:01 , 08/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên