Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có gì mà giá bán lên tới 104 triệu đồng?

Apple chính thức ra mắt iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng, với thiết kế hướng đến trải nghiệm màn hình lớn như iPad nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để sử dụng bằng một tay và mang theo trong túi.

Tại sự kiện ra mắt, CEO John Ternus cho biết màn hình lớn có thể mở ra những trải nghiệm mới trên điện thoại, nhưng thiết bị vẫn phải đảm bảo sự gọn nhẹ. Thay vì thiết kế như hai chiếc điện thoại ghép lại, Apple muốn iPhone Duo mang đến trải nghiệm màn hình lớn liền mạch và trực quan hơn.

Màn hình gập 7,6 inch, hỗ trợ Apple Pencil

Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo sở hữu màn hình Super Retina XDR 7,6 inch, lớn hơn 50% về diện tích hiển thị so với iPhone 18 Pro Max và 80% so với iPhone 18 Pro.

Ở bên ngoài là màn hình 5,4 inch, có diện tích hiển thị tương đương khoảng 90% màn hình iPhone 18 Pro. Apple thiết kế hai màn hình với cùng tỷ lệ khung hình nhằm giúp trải nghiệm chuyển đổi giữa trạng thái đóng và mở diễn ra liền mạch.

Một thay đổi đáng chú ý là camera FaceTime trên màn hình trong được bố trí ẩn phía sau màn hình, chỉ xuất hiện khi cần sử dụng. Đây là lần đầu tiên iPhone được tích hợp trải nghiệm Apple Pencil. Apple cho biết người dùng sẽ có thể sử dụng Apple Pencil USB-C trên cả hai màn hình từ cuối năm nay để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu.

Màn hình của iPhone Duo được phát triển dựa trên kinh nghiệm của Apple với iPad và Mac. Máy sử dụng lớp phủ nano-texture mới nhằm giảm chói và phản chiếu, đồng thời tạo cảm giác bề mặt mịn, phẳng khi sử dụng.

Bên dưới màn hình là cấu trúc nhiều lớp với keo đàn hồi, cho phép các lớp trượt tương đối với nhau trong quá trình đóng mở. Apple còn sử dụng tấm titanium ở lớp đáy, hơn 100 linh kiện chính xác trong bản lề cùng các tấm đỡ bằng sợi carbon.

Bản lề sử dụng cấu trúc mô-men xoắn biến thiên do Apple phát triển, giúp nâng đỡ khu vực trung tâm màn hình khi đóng mở và giữ màn hình phẳng khi mở hoàn toàn. Theo Apple, thiết kế này nhằm giảm biến dạng và hao mòn sau nhiều lần gập.

Hiệu năng cao hơn 35%, modem C2 mới

Về hiệu năng, iPhone Duo có khả năng duy trì hiệu suất cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro.

Thiết bị sử dụng modem C2 mới, cho tốc độ kết nối nhanh hơn tới 50% so với C1X, đồng thời tiêu thụ ít hơn tới 15% năng lượng. Tại Mỹ, modem này hỗ trợ 5G mmWave.

C2 cũng sử dụng AI để cải thiện độ ổn định kết nối, đặc biệt trong những khu vực có tín hiệu yếu.

iPhone Duo sử dụng eSIM trên toàn cầu và được trang bị hai viên pin nằm ở hai nửa thân máy. Hai viên pin hoạt động như một hệ thống thống nhất nhằm tận dụng không gian bên trong thân máy gập.

Pin 44 giờ, sạc 50% trong 20 phút

Theo Apple, iPhone Duo có thể phát video liên tục tới 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài.

Khi sử dụng đồng thời hai màn hình, thời lượng pin tối đa đạt 24 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh, có thể đạt 50% pin trong khoảng 20 phút.

Đáng chú ý, chỉ 5 phút sạc có thể cung cấp thêm khoảng 5 giờ phát video.

Hệ thống camera Fusion 48 MP

iPhone Duo được trang bị hệ thống camera Fusion, trong đó camera góc siêu rộng Fusion 48 MP từng xuất hiện trên iPhone 18 Pro cũng được đưa lên mẫu máy gập.

Thiết kế bản lề cho phép iPhone Duo tự đứng trên các bề mặt phẳng, mở ra thêm cách chụp ảnh và quay video mà không cần giá đỡ. Người dùng có thể quay Time-lapse 4K Dolby Vision HDR ngay trên bàn.

Camera trước Center Stage 12 MP được đặt ở màn hình ngoài, trong khi màn hình trong có camera FaceTime mới, có thể hoạt động khi máy mở hoàn toàn hoặc dựng trên mặt bàn.

Trong các cuộc gọi FaceTime, iPhone Duo có thể sử dụng đồng thời camera trước và sau để ghi lại cả người dùng lẫn khung cảnh phía trước. Màn hình ngoài cũng đóng vai trò kính ngắm khi chụp selfie.

Apple còn bổ sung tính năng Smart Take, cho phép camera theo dõi khung cảnh và tự chụp khi những người trong khung hình đã sẵn sàng, thay vì phải sử dụng hẹn giờ.

Giá từ 64,9 triệu đồng tại Việt Nam

iPhone Duo có hai màu Star White và Night Sky. Tại Mỹ, giá khởi điểm của máy là 1.999 USD cho phiên bản 256 GB.

Apple cho phép đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10 và chính thức bán ra từ ngày 23/10.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá từ 64,9 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi phiên bản dung lượng 2 TB có giá 103,9 triệu đồng. Thời gian đặt hàng và giao hàng tại Việt Nam được cho là tương đương thị trường Mỹ.

Phiên bản Giá bán 256 GB 64,999 triệu đồng 512 GB 71,499 triệu đồng 1 TB 84,499 triệu đồng 2 TB 103,999 triệu đồng

Bên cạnh máy, Apple giới thiệu phụ kiện Duo Folio tích hợp chân dựng. Ốp lưng dành cho iPhone Duo cũng được thiết kế thành hai phần riêng biệt để bảo vệ từng nửa thân máy.