iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức trình làng: nhiều nâng cấp khủng, giá tăng lên từ 39 triệu đồng, người Việt Nam tiếp tục được mua sớm

Apple chính thức ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đánh dấu thế hệ iPhone Pro mới với hàng loạt nâng cấp về hiệu năng, camera, trí tuệ nhân tạo và thời lượng pin. Bộ đôi này giữ thiết kế tổng thể tương đồng thế hệ trước nhưng được bổ sung màu mới, Dynamic Island nhỏ hơn và hệ thống tản nhiệt được thiết kế lại.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có 4 màu gồm Đen (black), Bạc (silver), Xanh (glacier) và màu Đỏ rượu hoàn toàn mới (burgundy). Dynamic Island được thu gọn nhưng vẫn duy trì Face ID, đồng thời có thể hiển thị tối đa 3 Hoạt động Trực tiếp cùng lúc.

Chip 2 nm tập trung cho AI

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Bộ xử lý có CPU 6 lõi, GPU 7 lõi với hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro và băng thông bộ nhớ tăng 50%.

A20 Pro được trang bị Dual Neural Engine 16 nhân, nâng tổng số nhân xử lý AI lên 32, giúp tăng tốc các mô hình trí tuệ nhân tạo chạy trực tiếp trên thiết bị. Apple đồng thời tích hợp các bộ tăng tốc Neural Accelerators vào CPU để xử lý các tác vụ AI hiệu quả hơn.

Bên cạnh A20 Pro, iPhone 18 Pro còn được trang bị chip kết nối không dây N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Modem C2 cũng lần đầu xuất hiện, sử dụng AI để cải thiện chất lượng và độ ổn định của kết nối di động.

Apple cũng thiết kế lại hệ thống tản nhiệt với buồng hơi có diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần iPhone 17 Pro. Theo hãng, hệ thống mới giúp hiệu năng duy trì tăng tới 40%, mức cải thiện cao nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Camera 48 MP lần đầu đổi khẩu độ

Camera chính Fusion 48 MP trên iPhone 18 Pro và Pro Max lần đầu được trang bị khả năng thay đổi khẩu độ. Hệ thống sử dụng 6 lá khẩu được cắt bằng laser, cho phép chuyển đổi giữa các mức khẩu độ và tự động điều chỉnh độ sâu trường ảnh cũng như lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Người dùng cũng có thể điều chỉnh thủ công 4 mức khẩu độ ngay trong ứng dụng Camera. Apple cung cấp thêm API để các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba có thể tận dụng khả năng này.

Camera mới đi kèm cảm biến được cải tiến, giúp tăng chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng và giữ chi tiết tốt hơn trong những bức ảnh có nhiều chủ thể. Bộ điều khiển Pro Controls cho phép người dùng can thiệp sâu vào các thông số như khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ sắc độ.

Khả năng quay video cũng được nâng cấp. Người dùng có thể áp dụng hiệu ứng Cinematic sau khi quay đối với video lên tới 60 fps, trong khi chế độ Time-lapse hỗ trợ độ phân giải 4K Dolby Vision HDR. Tính năng Audio Mix cũng được cải thiện để xử lý giọng nói và tách tiếng nhạc tốt hơn.

Pin tới 45 giờ, sạc 50% trong 15 phút

Thời lượng pin là một trong những nâng cấp lớn nhất của iPhone 18 Pro. Các phiên bản chỉ sử dụng eSIM có thể phát video liên tục tới 36 giờ trên iPhone 18 Pro và 45 giờ trên iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro hỗ trợ sạc có dây lên 50% trong khoảng 15 phút và sạc không dây lên 50% trong 30 phút. Với iPhone 18 Pro Max, chỉ 5 phút sạc có dây có thể cung cấp khoảng 7 giờ phát video. Theo phương pháp đo thời lượng pin mới dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế, Pro Max có thể hoạt động tới 30 giờ sau mỗi lần sạc đầy.

Siri AI và Apple Intelligence được nâng cấp

iPhone 18 Pro và Pro Max chạy iOS 27, tích hợp Apple Intelligence và Siri AI. Siri mới có khả năng hiểu bối cảnh cá nhân, tìm kiếm thông tin trong tin nhắn, email hoặc hình ảnh, nhận biết nội dung trên màn hình và thực hiện các thao tác liên quan.

Siri cũng có thể tương tác với những gì camera đang ghi lại, cho phép người dùng tra cứu thông tin về chủ thể trước mắt. Apple cho biết các tính năng AI ưu tiên xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, đồng thời sử dụng Private Cloud Compute khi cần mở rộng khả năng xử lý.

Apple còn bổ sung các công cụ AI cho chỉnh sửa ảnh như Spatial Reframing, Extend và Clean Up. Trên Safari, tính năng Notify Me có thể theo dõi những thay đổi trên website, chẳng hạn khi sản phẩm được bổ sung trở lại hoặc giá bán thay đổi.

iPhone 18 Pro và Pro Max bắt đầu cho đặt hàng từ ngày 12/9 và chính thức lên kệ ngày 18/9. Giá khởi điểm lần lượt là 1.199 USD và 1.299 USD cho phiên bản 256 GB.

Theo thông tin trên website Apple, người dùng tại Việt Nam có thể đặt hàng trước từ 19:00 ngày 12/9. Đây là năm thứ 2, Apple mở bán iPhone mới tại Việt Nam sớm. Do đó, cảnh người Việt xếp hàng tại các điểm bán iPhone mới tại các thị trường như Singapore, Hong Kong hay Thái Lan để "xách tay" về Việt Nam không còn xuất hiện nhiều như trước.

Giá bán cụ thể của các phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max tại thị trường Việt Nam như sau: