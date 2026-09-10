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Cận ảnh iPhone Duo

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Sau gần một thập kỷ để Samsung và các hãng Android thử nghiệm smartphone gập, Apple cuối cùng cũng tham gia vào sân chơi này. iPhone Duo không phải chiếc điện thoại gập đầu tiên, nhưng có thể là sản phẩm biến smartphone gập từ “thiết bị mới lạ” thành một dòng sản phẩm đại chúng hơn

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi smartphone màn hình gập, Apple chính thức trình làng một chiếc điện thoại gập vào ngày 9/9/2026. Đây là chiếc iPhone gập đầu tiên trong lịch sử hãng, đánh dấu thay đổi lớn nhất về thiết kế kể từ iPhone thế hệ đầu. Trái với hầu hết dự đoán trước đó về một mẫu iPhone Ultra - tên gọi chính thức của sản phẩm này là iPhone Duo.

iPhone Duo sở hữu màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Cả hai dùng chung tỷ lệ khung hình, ProMotion, Always-On và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit, giúp trải nghiệm giữa hai trạng thái liền mạch. Màn hình gập được phủ lớp nano-texture nhằm giảm phản chiếu và giúp nếp gập ít gây chú ý hơn. Bên dưới là cấu trúc kính kép linh hoạt cùng tấm titanium bảo vệ. Apple cho biết vật liệu này cứng hơn 40% so với các vật liệu tương tự.

Apple cho biết bản lề được thiết kế từ hơn 100 chi tiết cơ khí, kết hợp dải nam châm để giữ máy chắc khi đóng và mở phẳng. Khung máy sử dụng titanium cấp 5, trong khi Ceramic Shield 2 giúp màn hình ngoài có khả năng chống trầy tốt hơn

Thiết kế gập khiến Apple không còn không gian cho hệ thống Face ID quen thuộc. Thay vào đó, cảm biến Touch ID được đưa vào nút nguồn bên cạnh máy. Người dùng còn có thể mở khóa iPhone Duo thông qua Apple Watch.

Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo trở thành chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước tới nay, với kích thước 7,6 inch, lớn hơn khoảng 50% so với iPhone 18 Pro Max. Đây cũng là không gian chính cho chơi game, xem nội dung và đa nhiệm. iPhone Duo dùng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, cùng hệ thống tản nhiệt vapor chamber tùy chỉnh. Apple cho biết CPU 6 nhân nhanh hơn 20%, GPU 7 nhân nhanh hơn 40% và hiệu năng duy trì cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro.

Cụm camera sau chỉ gồm camera chính Fusion 48 MP và góc siêu rộng Fusion 48 MP, với khả năng zoom chất lượng quang học 2x tích hợp. Máy quay 4K 120 fps Dolby Vision, đồng thời bổ sung nhiều tính năng tận dụng lợi thế hai màn hình. Một điểm gây tranh luận là iPhone Duo không có ống kính telephoto chuyên dụng. Camera chính cung cấp mức zoom 2x ở chất lượng tương đương quang học, nhưng vẫn khác với một camera tele thực sự. Đây là điểm iPhone Duo chưa vượt qua được một số đối thủ Android.

Bên trong iPhone Duo là hai viên pin đặt ở hai phía thân máy, được chip quản lý riêng phối hợp để hoạt động như một hệ thống thống nhất. Apple công bố thời lượng xem video tối đa 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài. iOS 27 trên iPhone Duo không đơn thuần phóng to giao diện. Apple đưa Dock, các nút điều khiển và Dynamic Island sang cạnh máy; đồng thời bổ sung Split View để chạy hai ứng dụng hoặc hai cửa sổ cùng lúc trên màn hình 7,6 inch.

iPhone Duo trở thành chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ Apple Pencil. Bút USB-C dự kiến hoạt động trên cả hai màn hình vào cuối năm nay. iPhone Duo sử dụng eSIM trên toàn cầu, loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý.

iPhone Duo có bốn mức dung lượng. Tại Việt Nam, bản 256 GB có giá 64,999 triệu đồng; 512 GB giá 71,499 triệu; 1 TB giá 84,499 triệu và bản 2 TB lên tới 103,999 triệu đồng, biến đây thành mẫu iPhone đắt đỏ nhất từ trước đến nay.

Đức Nam (Ảnh The Verge, Gizmodo)

An ninh tiền tệ

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