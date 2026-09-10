Cận ảnh iPhone Duo

Khi mở hoàn toàn, iPhone Duo trở thành chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước tới nay, với kích thước 7,6 inch, lớn hơn khoảng 50% so với iPhone 18 Pro Max. Đây cũng là không gian chính cho chơi game, xem nội dung và đa nhiệm. iPhone Duo dùng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, cùng hệ thống tản nhiệt vapor chamber tùy chỉnh. Apple cho biết CPU 6 nhân nhanh hơn 20%, GPU 7 nhân nhanh hơn 40% và hiệu năng duy trì cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro.