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Apple vừa tăng giá iPhone đời cũ: iPhone Air giờ ngang giá bản Pro Max, iPhone 17e tăng lên tận 22 triệu

| | Thị trường

Chi phí chip nhớ tăng cao khiến Apple phải điều chỉnh giá bán trên toàn bộ dòng iPhone đang phân phối chính thức tại Việt Nam.

Theo MacRumors, ngay trong ngày công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo - mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng (9/9), Apple âm thầm tăng giá 4 mẫu iPhone vẫn đang bán trên cửa hàng trực tuyến: iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air. Tại Việt Nam, các dòng máy này cũng đồng loạt tăng giá tương ứng, với mức chênh cao nhất lên tới hơn 4 triệu đồng.

Tại Mỹ, giá khởi điểm của cả 4 mẫu đều tăng thêm 100 USD, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Đây là mức tăng đồng đều tính theo USD, chưa gồm thuế và các chi phí phân phối riêng của từng thị trường:

iPhone 16: từ 699 USD lên 799 USD iPhone 17e: từ 599 USD lên 699 USD iPhone 17: từ 799 USD lên 899 USD iPhone Air: từ 999 USD lên 1.099 USD

Trên Apple Store Online Việt Nam, giá bán lẻ phản ánh sát hơn túi tiền người dùng trong nước, với mức tăng dao động 3-4,2 triệu đồng tùy model:

iPhone Air: từ 31,99 triệu đồng lên 34,99 triệu đồng iPhone 17: từ 24,99 triệu đồng lên 28,99 triệu đồng iPhone 16: từ 20,79 triệu đồng lên 24,99 triệu đồng iPhone 17e: từ 17,9 triệu đồng lên 21,99 triệu đồng

Xét theo tỷ lệ phần trăm, iPhone 17e - mẫu rẻ nhất dòng iPhone hiện tại - chịu mức tăng nặng nhất, gần 23%. iPhone 16 xếp sau với khoảng 20%, còn iPhone 17 tăng 16%. Trong khi đó, iPhone Air dù tăng ít phần trăm nhất, khoảng 9%, vẫn là mẫu iPhone không phải Pro có giá cao nhất trong dòng sản phẩm hiện hành.

Động thái tăng giá không đến bất ngờ. Trước sự kiện, giới phân tích đã dự đoán Apple có thể điều chỉnh giá dòng iPhone 17 khi ra mắt iPhone 18 Pro, nhất là sau phát biểu của CEO Tim Cook về việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi. Hồi cuối tháng 6, trả lời phỏng vấn The Wall Street Journal, Tim Cook cho biết Apple không còn khả năng gánh chi phí ngày càng tăng của chip nhớ và bộ nhớ trong, do nhu cầu lớn từ các công ty AI và trung tâm dữ liệu phục vụ xây dựng hạ tầng AI.

Cook ví tình trạng khan hiếm chip nhớ hiện nay như một trận lũ hiếm gặp, cả trăm năm mới xảy ra một lần. Ông nói: "Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong hơn 40 năm". Quy mô đầu tư hạ tầng AI, ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD, đang gây tranh cãi về việc liệu nhu cầu thực tế có tương xứng hay không. Nhưng trước mắt, làn sóng đầu tư này khiến nguồn cung chip trên toàn ngành bán dẫn trở nên eo hẹp hơn.

Cùng với đợt tăng giá, Apple cũng chính thức khai tử iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max để nhường chỗ cho bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa ra mắt. iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 và iPhone Air hiện là các lựa chọn còn lại trong dòng sản phẩm không phải Pro của Apple, với mức giá mới đã áp dụng ngay lập tức trên Apple Store Online Việt Nam.

Theo Thế Duyệt

Đời sống & Pháp luật

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