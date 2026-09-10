Mức lương hiện tại của Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik đang là một trong những thủ môn đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam trong năm 2026, anh tiếp tục khoác áo Công an TP.HCM và trở thành lựa chọn của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026.

Ở cấp CLB, Lê Giang hiện thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM.

Hơn 450 triệu đồng mỗi tháng

Mức lương hiện được biết đến của Lê Giang Patrik bắt nguồn từ bản hợp đồng anh ký với CLB TP.HCM vào tháng 8/2024.

Ngày 19/8/2024, Lê Giang đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB TP.HCM. Theo lãnh đạo đội bóng, tổng chi phí dành cho thủ môn Việt kiều là khoảng 7,5 tỷ đồng cho 3 năm. Một số nguồn tin sau đó cụ thể hóa mức lương ở 18.000 USD/tháng, tương đương hơn 450 triệu đồng.

Nếu lấy mức 18.000 USD/tháng làm cơ sở, tiền lương của Lê Giang trong một năm vào khoảng 216.000 USD. Với hợp đồng 3 năm, riêng tiền lương tương ứng khoảng 648.000 USD, chưa tính khoản phí lót tay.

Mức lương này từng được đánh giá thuộc nhóm cao tại V.League, thậm chí vượt nhiều ngoại binh.

Khoản lót tay 7,5 tỷ đồng

Điểm đáng chú ý trong hợp đồng của Lê Giang là ngoài tiền lương hàng tháng, thủ môn này còn nhận khoản phí lót tay. Được biết, tổng chi phí mà CLB TP.HCM dành cho Lê Giang trong 3 năm vào khoảng 7,5 tỷ đồng, bên cạnh mức lương khoảng 450 triệu đồng/tháng. Một số nguồn thông tin chuyên ngành bóng đá cho biết khoản 7,5 tỷ đồng được chia thành 3 đợt, tương đương 2,5 tỷ đồng mỗi năm.

Nếu tính cả lương và khoản lót tay theo các con số trên, tổng giá trị tài chính của bản hợp đồng 3 năm ở thời điểm ký là một khoản đáng kể. Tuy nhiên, đây là giá trị hợp đồng/chi phí CLB phải bỏ ra, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đều được trả dưới dạng tiền lương hàng tháng.

Vì sao Lê Giang nhận mức lương cao?

Mức đãi ngộ dành cho Lê Giang xuất hiện sau một mùa giải 2023/24 nổi bật trong màu áo TP.HCM.

Ở mùa giải đó, Lê Giang thi đấu cho TP.HCM theo dạng cho mượn từ Công an Hà Nội. Anh ra sân 22 trong 23 trận V.League, chỉ nhận 24 bàn thua và góp phần giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4. Thủ môn Việt kiều sau đó được bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất V.League 2023/24.

Phong độ này giúp Lê Giang trở thành một trong những thủ môn được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Trước khi ký lại với TP.HCM, anh từng được nhiều đội bóng quan tâm.

Theo các nguồn tin thời điểm đó, Lê Giang ưu tiên một mức lương hàng tháng cao thay vì khoản lót tay lớn. Sau cùng, TP.HCM đồng ý mức 18.000 USD/tháng và khoản lót tay 7,5 tỷ đồng cho 3 mùa giải.

Sau khi ký hợp đồng năm 2024, CLB TP.HCM được chuyển giao và đổi tên thành CLB Công an TP.HCM từ mùa giải 2025/26. Đến mùa giải 2026/27, anh tiếp tục là thủ môn của đội bóng.

Tháng 5/2026, Lê Giang chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, mở đường để anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang được HLV Kim Sang-sik lựa chọn bắt chính và sau đó được vinh danh ở hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất giải.