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Mức lương của Lê Giang Patrik

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Mức lương của Lê Giang Patrik

Thông tin về mức thu nhập của Lê Giang Patrik từng thu hút sự chú ý khi thủ môn Việt kiều ký hợp đồng dài hạn với CLB Công an TP.HCM.

Sau sự thành công của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik nhận về sự chú ý nhiều hơn. Các thông tin về công việc và cuộc sống của nam thủ môn, bao gồm cả mức lương lẫn thu nhập cũng được theo dõi sát sao.

Mức lương của Lê Giang Patrik- Ảnh 1.

Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Bố anh là người Việt Nam, từng du học tại Slovakia và kết hôn với mẹ anh, người Slovakia. Anh trở về Việt Nam vào năm 2023 và thi đấu cho CLB Công an Hà Nội nhưng được cho CLB TP.HCM (nay là CLB Công an TP.HCM) mượn.

Sau nửa mùa giải 2023 khoác áo theo dạng cho mượn từ Công an Hà Nội, Patrik trở thành cầu thủ tự do và tiếp tục gắn bó với đội bóng thành phố. Tháng 8/2024, Lê Giang Patrik ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng TP.HCM.

Theo nhiều nguồn tin được truyền thông đăng tải, thủ môn sinh năm 1992 được cho là nhận mức lương khoảng 18.000 USD/tháng, tương đương khoảng 466 triệu đồng/ tháng (theo tỷ giá hiện tại), cùng khoản phí lót tay 7,5 tỷ đồng. Khoản này được cho là chia thành 3 đợt trong 3 năm hợp đồng, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, các con số trên chưa được CLB hay Lê Giang Patrik công bố chính thức.

Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, thủ môn Việt kiều cũng có thêm nguồn thu từ tiền thưởng sau các giải đấu, hoạt động quảng cáo và hợp tác thương hiệu. Hiện tại, tài khoản Facebook của Lê Giang Patrik đang có 48 nghìn người theo dõi, tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm trước ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh mức lương và tiền lót tay, Lê Giang Patrik cũng gây chú ý qua những món đồ anh sử dụng. Đáng chú ý là chiếc đồng hồ thường xuyên xuất hiện trên cổ tay thủ môn này trong các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Một số cư dân mạng đã đối chiếu thiết kế và cho rằng chiếc đồng hồ có nhiều nét tương đồng với Rolex Submariner. Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng đưa ra mức giá tham khảo khoảng 462 triệu đồng cho một mẫu Rolex Submariner tương ứng.

Mức lương của Lê Giang Patrik- Ảnh 2.

Chiếc đồng hồ mà Lê Giang Patrik hay sử dụng

Ngoài ra, Patrik Lê Giang cũng chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống, từ việc đón sinh nhật tại resort sang trọng đến các chuyến đi bằng máy bay hạng thương gia. Những trải nghiệm này cho thấy thủ môn Việt kiều có một cuộc sống khá thoải mái bên ngoài sân cỏ.

Mức lương của Lê Giang Patrik- Ảnh 3.
Mức lương của Lê Giang Patrik- Ảnh 4.
Mức lương của Lê Giang Patrik- Ảnh 5.
Mức lương của Lê Giang Patrik- Ảnh 6.

Một số hình ảnh đời thường của Lê Giang Patrik

Theo S.A

Thanh Niên Việt

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