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Profile của nữ bác sĩ duy nhất lọt top 10 bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội

| | Sống

Nữ bác sĩ này là 1 trong 10 người có điểm số cao nhất trong kì thi bác sĩ nội trú vô cùng khốc liệt của trường Đại học Y Hà Nội.

Hôm nay (9/9), Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026 - ngày các bác sĩ lần lượt lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú dựa trên thứ hạng điểm thi.

Theo thông tin được Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ trên fanpage chính thức, Lê Thị Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 người có điểm thi cao nhất. Với số thứ tự 08, cô lựa chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Theo tìm hiểu, Lê Thị Thanh Trà từng là sinh viên ngành y đa khoa của trường ĐH Y Hà Nội. Trong lễ tốt nghiệp vào hồi tháng 8 vừa qua, nữ bác sĩ giành danh hiệu sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khoa.

Lê Thị Thanh Trà trong lễ tốt nghiệp của trường đại học Y Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Việc nằm trong top 10 có ý nghĩa đặc biệt tại Match Day, bởi thứ hạng điểm thi quyết định trực tiếp thứ tự được lựa chọn chuyên ngành. Người có điểm cao nhất được lựa chọn trước, sau đó lần lượt đến các thí sinh tiếp theo. Khi một chuyên ngành đã đủ chỉ tiêu, những người gọi tên sau sẽ không còn cơ hội lựa chọn ngành đó.

Và để có mặt tại Match Day và hô tên, các bác sĩ trẻ phải vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú được đánh giá là một trong những kỳ thi cạnh tranh cao của Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm nay, 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đăng ký dự thi. Sau kỳ thi, 780 người đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện tham gia Match Day. Trong khi đó, nhà trường tuyển 444 bác sĩ nội trú cho 37 chương trình đào tạo.

Kỳ thi gồm 3 bài với tổng cộng 120 câu hỏi, bao phủ kiến thức của hơn 10 môn trong chương trình đào tạo y khoa 6 năm. Các nhóm kiến thức trải rộng từ Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu đến Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi và Giải phẫu bệnh.

Điều đó có nghĩa, trước khi bước lên sân khấu Match Day và có 30 giây để nói ra chuyên ngành mình muốn theo đuổi, mỗi thí sinh đã phải hoàn thành một chặng đua rất dài.

Đinh Anh

Sức khỏe 24h

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