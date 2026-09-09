Vỡ òa khoảnh khắc thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân gọi tên Sản phụ khoa ở Match Day

Đúng 14h hôm nay, không khí tại Match Day tuyển sinh bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội nóng lên khi Nguyễn Đăng Quân, người đầu tiên bước vào lượt lựa chọn chuyên ngành. Cái tên Nguyễn Đức Anh Quân được chờ đợi đặc biệt. Chàng trai sinh năm 2002, quê Nghệ An, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 với 24,91/30 điểm.

Sau giây phút hồi hộp chờ đợi, nam thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân gọi tên chuyên ngành: Sản phụ khoa.

Sau 6 năm trên giảng đường Y khoa và một kỳ thi mà hơn 1.000 thí sinh cùng cạnh tranh, Anh Quân giờ đứng ở vị trí mà mọi thí sinh phía sau đều mong muốn: Người có quyền lựa chọn trước tiên.

Không có lượt bốc thăm hay vòng lựa chọn lại. Tại Match Day, thứ hạng điểm thi quyết định thứ tự được gọi. Người đứng đầu được lựa chọn trước, sau đó lần lượt đến các thí sinh tiếp theo. Với Anh Quân, lợi thế ấy đặc biệt lớn: Khi tên nam sinh được xướng lên, toàn bộ 37 chương trình đào tạo với 444 chỉ tiêu vẫn là những lựa chọn trước mắt.

Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân là người đầu tiên được xướng tên tại Match Day 2026, trong khoảng khắc hồi hộp chuẩn bị hô tên chuyên ngành.

Lựa chọn của thủ khoa nhận được sự chú ý bởi đây không phải quyết định được đưa ra vào phút cuối. Quân cho biết em bắt đầu yêu thích Sản khoa từ năm thứ tư, khi có cơ hội tiếp xúc và học chuyên ngành.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, Anh Quân hào hứng: “Em cảm thấy bản thân phù hợp và thích bộ môn này ”. Sản khoa không chỉ là công việc đỡ đẻ mà còn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Sau quá trình học tập và trải nghiệm, em nhận thấy bản thân có thể phát huy năng lực ở lĩnh vực này.

Nguyễn Đức Anh Quân tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với điểm trung bình tích lũy 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nam sinh Nghệ An đạt 29,4 điểm tổ hợp B00, gồm Toán 9,4 và Hóa, Sinh cùng đạt 10 điểm.

Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay gồm ba bài thi với tổng cộng 120 câu hỏi, bao quát kiến thức của hơn 10 môn trong chương trình đào tạo Y khoa sáu năm. Với kết quả 24,91/30, Anh Quân vượt qua hơn 1.000 thí sinh để đứng đầu bảng xếp hạng.

Đến hôm nay, với vị trí thủ khoa, chuyên ngành Sản phụ khoa từng khiến chàng trai “chưa dám mơ” trở thành lựa chọn đầu tiên của Quân. Lựa chọn của Quân khiến hội trường vỡ oà, hàng loạt bác sĩ khác cũng hô to lựa chọn chuyên ngành này.

Với Vũ Đức Anh Quân, dù làm bác sĩ ở đâu hay theo chuyên ngành nào, điều cốt lõi của nghề y vẫn không thay đổi. “Cái nghĩa thực sự của bác sĩ vẫn là cứu người, cuối cùng vẫn là cứu người”, Nguyễn Đức Anh Quân chia sẻ.

Trước đó, tại Match Day 2025, thủ khoa Vũ Ngọc Duy đạt 25,09/30 điểm và là người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành cũng lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Trong top 10 của Match Day 2025, có 6 thí sinh lựa chọn Sản phụ khoa. Chuyên ngành này hết chỉ tiêu ở lượt thứ 33.

Theo quy định của Y Hà Nội, mỗi thí sinh có 30 giây để quyết định chuyên ngành. Khi lựa chọn được công bố và xác nhận, chỉ tiêu của ngành tương ứng được cập nhật. Nếu suất cuối cùng được chọn, chuyên ngành lập tức được khóa. Vì thế, 30 giây trên sân khấu là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thu hút sự chú ý của cả hội trường.