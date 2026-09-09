3 thói quen ăn thịt gà cần bỏ ngay

Dưới đây là 3 thói quen cần lưu ý khi sử dụng thịt gà:

1. Ăn thịt gà chưa chín kỹ

Đây là một trong những thói quen cần tránh đầu tiên.

Thịt gà sống có thể mang các loại vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, trong đó có Salmonella và Campylobacter. Nếu thịt không được nấu chín hoàn toàn, những vi khuẩn này có thể không bị tiêu diệt và xâm nhập vào cơ thể khi ăn.

Một số người có thói quen kiểm tra thịt gà bằng cách nhìn màu sắc bên trong hoặc cho rằng thịt chỉ cần chín phần bên ngoài là đủ. Tuy nhiên, màu sắc không phải lúc nào cũng là dấu hiệu đáng tin cậy để xác định thịt đã đạt nhiệt độ an toàn.

Thịt gà.

Khi chế biến, nên nấu thịt gà chín hoàn toàn. Đặc biệt, những phần thịt dày hoặc có xương cần được nấu kỹ hơn để nhiệt có thể truyền vào bên trong.

Ngoài ra, cần chú ý tránh để nước từ thịt gà sống tiếp xúc với thực phẩm đã chín. Dao, thớt, đĩa và các dụng cụ dùng cho thịt sống cũng cần được rửa sạch trước khi sử dụng cho thực phẩm ăn ngay.

2. Ăn da gà quá thường xuyên

Da gà không phải là thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn nếu một người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đây là phần có hàm lượng chất béo cao.

Vấn đề đáng lưu ý là cách da gà thường được chế biến. Da gà khi chiên, quay hoặc chế biến cùng nhiều dầu mỡ có thể khiến lượng chất béo và năng lượng của món ăn tăng lên.

Nếu thường xuyên ăn những món như gà rán, gà quay nhiều mỡ hoặc da gà chiên giòn, tổng lượng năng lượng nạp vào cơ thể có thể cao hơn nhu cầu.

Vì vậy, nếu muốn ăn thịt gà theo hướng lành mạnh hơn, có thể ưu tiên các phần thịt nạc, bỏ bớt da hoặc chỉ ăn một lượng vừa phải.

3. Ăn gà chiên rán quá thường xuyên

Gà rán, gà chiên giòn là món ăn được nhiều người yêu thích bởi lớp da vàng giòn và hương vị đậm đà. Tuy nhiên, đây không nên là cách chế biến thịt gà xuất hiện quá thường xuyên trong thực đơn.

Khi chiên, đặc biệt là chiên ngập dầu, món ăn có thể chứa nhiều năng lượng hơn so với các phương pháp như luộc hoặc hấp. Nếu phần thịt còn được phủ thêm bột chiên, nước sốt nhiều đường hoặc ăn cùng khoai tây chiên, nước ngọt, tổng năng lượng của cả bữa ăn có thể tăng đáng kể.

Không chỉ vậy, thói quen thường xuyên lựa chọn các món chiên rán còn khiến chế độ ăn dễ mất cân đối nếu ít rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ.

Ăn thịt gà thế nào để tốt hơn?

Thịt gà hoàn toàn có thể nằm trong một chế độ ăn uống cân bằng. Điều quan trọng là lựa chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách, nấu chín kỹ và kiểm soát khẩu phần.

Một bữa ăn với thịt gà sẽ cân đối hơn nếu được kết hợp cùng rau xanh, củ quả và các nguồn tinh bột phù hợp thay vì chỉ tập trung vào thịt.