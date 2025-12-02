Ăn thịt gà, nhiều người mắc 8 sai lầm gây bệnh nặng

Nhiều thói quen tưởng vô hại khi ăn thịt gà thực tế lại tiềm ẩn không ít nguy cơ cho tim mạch, tiêu hóa và cả sức khỏe răng miệng. Thịt gà là món đơn giản, nhưng những “tiểu tiết” xung quanh nó lại không hề nhỏ.

1. Da gà thơm nhưng không nên ăn nhiều

Lớp da gà vàng giòn là “đỉnh cao hương vị” với nhiều người. Nhưng theo phân tích dinh dưỡng, 100g da gà có thể chứa hơn 40g chất béo, gồm lượng lớn chất béo bão hòa và cholesterol. Với người trẻ khỏe mạnh, thỉnh thoảng ăn không đáng ngại. Tuy nhiên, với người trung niên, nhất là người có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, ăn da gà thường xuyên có thể đẩy các chỉ số mỡ máu lên vùng nguy hiểm.

Không chỉ vậy, da gà là vị trí dễ tích tụ dư lượng thuốc thú y, kháng sinh hoặc các chất tồn dư trong quá trình chăn nuôi. Ăn nhiều về lâu dài không có lợi cho sức khỏe.

2. Cổ gà chứa nhiều rủi ro

Cổ gà là “ngôi sao” của các quầy đồ ăn nhanh, đặc biệt trong các món ngâm, món luộc, món cay. Nhưng đây lại là vùng tập trung của tuyến giáp, hạch lympho và nhiều mô liên kết, những vị trí dễ lưu giữ chất tồn dư từ thức ăn chăn nuôi.

Một số kết quả kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương (Trung Quốc) từng phát hiện mức dư lượng thuốc thú y cao trong cổ gà không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, cổ gà nhiều xương, ít thịt, ăn nhiều dễ gây sứt mẻ răng, thậm chí hóc xương.

3. Bảo quản gà trong tủ lạnh không phải cứ “đông đá” là an toàn

Nhiều người nghĩ bỏ gà vào tủ đông là xong. Tuy nhiên, nhiệt độ -18 độ C chỉ giúp ức chế vi khuẩn, không tiêu diệt được chúng. Nếu thịt gà bị rã đông rồi cấp đông lại, vi khuẩn có thể “tỉnh dậy” và phát triển nhanh.

Sinh phẩm giàu protein như thịt gà là môi trường lý tưởng của Salmonella và Listeria . Để gà sống trong ngăn mát quá 48 giờ cũng không còn an toàn. Nguy hiểm hơn, nhiều gia đình để thịt gà chung với các thực phẩm khác mà không bọc kín, dẫn đến lây nhiễm chéo.

4. Không được “trộn lẫn” sống – chín

Nguyên tắc này ai cũng biết, nhưng thực hành lại rất ít người tuân thủ. Nếu dùng chung dao thớt để cắt gà sống và đồ chín, hoặc dùng lại nước ướp thịt cho món ăn khác, vi khuẩn sẽ dễ dàng quay trở lại đĩa thức ăn của bạn, gây tiêu chảy, đau bụng, thậm chí ngộ độc thực phẩm.

Vào mùa nóng, tốc độ nhân lên của vi khuẩn càng nhanh, khiến nguy cơ nhiễm chéo tăng mạnh.

5. Ức gà không phải phần “bổ nhất”

Trong cộng đồng tập luyện, ức gà được coi như “tiêu chuẩn vàng”. Tuy nhiên, dinh dưỡng của ức gà không toàn diện bằng gà đùi hay cánh. Dù giàu protein, nhưng hàm lượng vitamin nhóm B, sắt và kẽm lại thấp hơn. Thịt ức cũng khô và xơ hơn, khiến nhiều người ăn lâu cảm thấy mệt mỏi và khó nuốt.

Muốn ăn gà đủ chất, nên kết hợp nhiều phần, thay vì chỉ chọn ức gà.

6. Gà nuôi tăng trưởng nhanh, thịt mềm nhưng dinh dưỡng kém

Ở một số nơi, để rút ngắn thời gian nuôi, người nuôi có thể sử dụng phụ gia thúc đẩy tăng trưởng. Điều này dẫn đến gà lớn nhanh nhưng cơ bắp không phát triển đầy đủ, thịt bở và giá trị dinh dưỡng giảm.

Nếu tồn dư chất kích thích không được kiểm soát, người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, có thể bị tác động đến hệ nội tiết.

7. Nấu canh gà quá lâu không làm tăng dưỡng chất

Nhiều gia đình tin rằng hầm gà càng lâu càng “ra chất”. Thực tế, phần lớn dưỡng chất hòa tan ra nước dùng trong 1-2 giờ đầu. Hầm quá lâu chỉ làm tăng lượng chất béo và cholesterol trong nước, thậm chí khiến protein bị biến tính.

Một số nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho thấy thời gian hầm quá dài không giúp giá trị dinh dưỡng tăng lên mà khiến nước dùng béo hơn.

8. Ăn nhiều thịt gà vẫn có thể gây gánh nặng chuyển hóa

Dù được xem là “thịt trắng lành mạnh”, nhưng nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến bằng các phương pháp như chiên rán, tẩm bột, ướp mặn, thịt gà vẫn có thể làm tăng stress oxy hóa, gây viêm và ảnh hưởng tiêu hóa. Với người có bệnh thận, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh túi mật, chế độ ăn quá nhiều protein từ gà cũng không phù hợp.

Ăn gà đúng cách mới thực sự tốt cho sức khỏe

Thịt gà vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng và phù hợp với đa số gia đình. Tuy nhiên, để ăn an toàn và có lợi cho sức khỏe, người tiêu dùng cần:

- Chọn gà có nguồn gốc rõ ràng.

- Bảo quản đúng nhiệt độ, tách riêng sống chín.

- Không lạm dụng da gà, cổ gà hay chỉ ăn một phần cố định.

- Hạn chế phương pháp chiên rán, nấu quá lâu hoặc tích trữ quá nhiều.

Nguồn và ảnh: Sohu