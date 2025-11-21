Người đàn ông suy thận vì ăn thịt gà theo cách này

Một đĩa gà xé phay giảm giá ở siêu thị mua từ tối hôm trước đã trở thành “chất độc” đối với ông Phùng (40 tuổi, Trung Quốc). Sau khi ăn vào ngày hôm sau, ông từ tiêu chảy nặng đến cả ngày không tiểu tiện . Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện khiến nhiều người giật mình: creatinine tăng vọt , bác sĩ ban đầu chẩn đoán nguy cơ bệnh thận mạn giai đoạn cuối .

May mắn thay, kiểm tra kỹ lưỡng phát hiện cấu trúc thận vẫn nguyên vẹn , xác định ông bị suy thận cấp tính . Nhờ bù dịch, điều chỉnh điện giải kịp thời , ông mới thoát nguy hiểm và phục hồi chức năng tiểu tiện.

Hòa ra, nguyên nhân gây ra tình trạng này là do đĩa gà xé phay để qua đêm đã bị nhiễm khuẩn.

Hai “cạm bẫy” của đồ ăn để qua đêm

- Vi khuẩn sản sinh độc tố: Các món ăn để nguội là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn như Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Salmonella sinh sôi. Dù để tủ lạnh 4 độ C cũng chỉ ức chế một phần, còn Listeria hay Bacillus vẫn có thể phát triển. Các vi khuẩn này sinh độc tố , gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí tổn thương thận cấp.

- Rau để lâu sinh nitrit: Rau lá (như rau cải, rau bina) và rau củ (như củ cải, cần tây) chứa nitrate , khi lưu trữ sẽ chuyển thành nitrit dưới tác động vi khuẩn và enzym. Nghiên cứu cho thấy rau bina để lạnh 24h, nitrit tăng gấp nhiều lần. Dùng lâu dài hoặc nhiều lần, tích tụ nitrit sẽ ảnh hưởng sức khỏe .

Tại sao tiêu chảy lại gây suy thận?

Bác sĩ Hu Phong, Trưởng khoa Thận Bệnh viện thứ ba Thâm Quyến (Trung Quốc), ví thận như “bình lọc nước tinh vi”. Khi cơ thể mất nhiều nước do tiêu chảy, máu đến thận giảm mạnh, giống như ống nước vào bình bị tắc. Thận thiếu “nước”, không thể lọc, chức năng nguy cơ sụp đổ.

Nguy hiểm hơn, mất nước nặng gây tụt huyết áp, tế bào ống thận thiếu máu và oxy, dẫn đến hoại tử tế bào thận, gây suy thận cấp. “May ông Phùng đến kịp, chậm vài tuần nữa thận có thể tạm nghỉ hẳn”, bác sĩ Hu nói.

Dấu hiệu cảnh báo cần đi viện ngay

- Lượng nước tiểu <400ml/ngày (tương đương một chai nước nhỏ).

- Khô miệng, hốc mắt trũng.

- Chóng mặt, mệt lả, đứng không vững.

Lưu ý: Khi tiêu chảy, không chỉ uống nước lọc, vì sẽ loãng điện giải, làm thận gánh nặng hơn.

Cách xử lý đúng:

- Bù nước và điện giải.

- Nếu xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, nhập viện truyền dịch tĩnh mạch ngay.

5 nguyên tắc “an toàn với đồ ăn qua đêm”

- Chia khẩu phần vừa đủ, ăn ngay khi nấu xong.

- Cất đồ thừa khi còn ấm, dùng hộp kín, bảo quản 4 độ C.

- Không để quá 24h, chỉ hâm lại 1 lần.

- Hâm kỹ, sôi đều : đạt 100 độ C, sôi 3-5 phút, vi khuẩn bị tiêu diệt.

- Đặc biệt không để qua đêm các món sau: Món trộn sống (gỏi, nộm, mộc nhĩ, sứa, dưa leo); Rau lá xanh (cải, rau muống, rau bina…); Hải sản, tôm, cá, cua, nghêu; Đậu phụ, sữa đậu nành; Trứng lòng đào, chưa chín kỹ; Các loại canh, súp, đặc biệt là nấm.

Nguồn và ảnh: QQ