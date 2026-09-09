Nhận 22.500.000 đồng chuyển khoản từ Trần Thị Thúy Loan, Nguyễn Anh Thư phải trình báo công an để xác minh

Mới đây, Công an phường Ngã Năm, TP Cần Thơ đã kịp thời hỗ trợ 1 người dân trả lại số tiền 22.500.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 06/9/2026, tài khoản của chị Nguyễn Anh Thư (trú phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ) nhận được số tiền 22.500.000 đồng từ một tài khoản lạ. Ngay sau đó, chị Thư nhận được thông tin phản hồi từ người chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng với mong muốn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Anh Thư lựa chọn đến Công an phường Ngã Năm trình báo nội dung sự việc nhờ hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận sự việc trên Công an phường Ngã Năm đã khẩn trương xác minh làm rõ và xác định được chủ sở hữu số tiền chuyển nhầm là chị Trần Thị Thúy Loan.

Tại cơ quan Công an, chị Nguyễn Anh Thư đã tận tay trao trả lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm. Khi nhận lại được số tiền trên, chị Loan rất vui mừng và bày tỏ sự biết ơn đến chị Anh Thư và lực lượng Công an phường Ngã Năm đã nhanh chóng tạo điều kiện cho chị nhận lại được tài sản.

Công an hỗ trợ người dân trao trả lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hành động tử tế của chị Nguyễn Anh Thư không đơn thuần là việc trả lại tài sản, mà đó là biểu hiện sinh động của lòng trung thực, ý thức trách nhiệm của công dân và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an phường Ngã Năm khuyến cáo đối với người dân:

Cẩn trọng khi giao dịch: Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, ứng dụng điện tử, người dân cần kiểm tra thật kỹ các thông tin cá nhân của người nhận (số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng, số tiền) trước khi xác nhận giao dịch.

Xử lý đúng cách khi nhận tiền lạ: Trường hợp tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển nhầm hoặc có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không được tiêu xài, rút tiền hoặc chuyển tiếp sang tài khoản khác.

Công an TP Cần Thơ cho biết hiện nay có tình trạng tội phạm cố ý chuyển nhầm tiền để ép người dân vào bẫy "vay nặng lãi" hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng pháp luật, tránh phát sinh những rủi ro và hậu quả pháp lý không đáng có.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Cần Thơ