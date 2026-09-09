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Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn

| | Sống

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay, Bắc Bộ có mưa, trời chuyển mát.

Bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn thông báo, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 01 giờ phổ biến từ 26-29 độ.

Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 09/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Từ chiều tối ngày 0/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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