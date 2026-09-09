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Lễ vinh danh VNTAX 2026: Hàng trăm doanh nghiệp cùng hiện diện trên một “bản đồ tương tác”, 5 phần quà vàng tìm chủ nhân

| | Sống

Lễ vinh danh VNTAX 2026 sẽ mang đến những trải nghiệm tương tác trực tiếp vô cùng đặc biệt. Đó chính là Bức tường vinh danh VNTAX 2026 và chương trình Lucky Draw với phần quà hấp dẫn dành cho các khách tham dự.

Lễ vinh danh VNTAX 2026: Hàng trăm doanh nghiệp cùng hiện diện trên một “bản đồ tương tác”, 5 phần quà vàng tìm chủ nhân - Ảnh 1.

Ngày 15/9, CafeF sẽ tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 và Tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới” tại Phòng Crystal Grand Ballroom, tầng 6, Khách sạn Lotte Hà Nội.

Sự kiện năm nay đánh dấu năm thứ 3 hệ thống VNTAX được công bố và năm thứ 2 Lễ vinh danh được tổ chức. Theo số liệu năm 2025, Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đã đóng góp gần 1 triệu tỷ đồng trong tổng thu ngân sách nhà nước hơn 2,65 triệu tỷ đồng.

Không chỉ ghi nhận những con số đóng góp, chương trình năm nay còn được thiết kế với các hoạt động giúp khách tham dự trực tiếp khám phá dữ liệu, tương tác với bảng xếp hạng và kết nối với không khí của sự kiện.

Bức tường vinh danh có thể trực tiếp tương tác

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là Bức tường vinh danh VNTAX 2026. Thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng một bảng xếp hạng, dữ liệu về các doanh nghiệp được trực quan hóa thành một “bản đồ doanh nghiệp” ngay tại không gian sự kiện. Mỗi doanh nghiệp được thể hiện bằng một vòng tròn, có kích thước tương ứng với mức đóng góp ngân sách.

Cách thể hiện này giúp những con số vốn mang tính thống kê trở nên trực quan hơn. Chỉ bằng việc quan sát tổng thể, khách tham dự có thể hình dung quy mô đóng góp và vị trí tương đối của từng doanh nghiệp trong bức tranh VNTAX 2026.

Lễ vinh danh VNTAX 2026: Hàng trăm doanh nghiệp cùng hiện diện trên một “bản đồ tương tác”, 5 phần quà vàng tìm chủ nhân - Ảnh 2.

Đặc biệt, trên Bức tường vinh danh, khách tham dự có thể tìm kiếm hoặc chạm vào từng doanh nghiệp để khám phá thêm các thông tin như số liệu đóng góp, thứ hạng và những dấu ấn nổi bật.

Qua đó, bảng xếp hạng VNTAX được chuyển hóa thành một trải nghiệm tương tác mới thay vì chỉ theo dõi danh sách theo cách truyền thống. Điểm chạm này cũng tạo thêm một không gian để các doanh nghiệp được vinh danh xuất hiện một cách trực quan, đồng thời tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu. Bức tường vì thế vừa thực hiện chức năng vinh danh, vừa trở thành một điểm check-in hấp dẫn cho mọi người khi tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh VNTAX 2026 tiếp tục mở rộng hệ thống với ba bảng xếp hạng chính gồm VNTAX 200, PRIVATE 100 và STATE 100, việc đưa dữ liệu vào một không gian trực quan cũng giúp khách tham dự có cách tiếp cận sinh động hơn với bức tranh đóng góp ngân sách của cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình Lucky Draw: Màn gọi tên hấp dẫn để quyết định ai sẽ là người “ẵm” vàng

Bên cạnh những nội dung chính của Lễ vinh danh và tọa đàm, năm nay, Lucky Draw sẽ mang đến một khoảng thời gian bất ngờ dành cho khách tham dự với tổng cộng 15 phần quà được trao.

Trong đó, 5 khách may mắn sẽ nhận mỗi người 01 phần quà tặng vàng 24K Kim Gia Bảo Gift của Bảo Tín Mạnh Hải, cùng 10 khách khác mỗi người nhận 01 phần quà nghỉ dưỡng tại Lasong Sầm Sơn trong 2 ngày 1 đêm.

Lễ vinh danh VNTAX 2026: Hàng trăm doanh nghiệp cùng hiện diện trên một “bản đồ tương tác”, 5 phần quà vàng tìm chủ nhân - Ảnh 3.

Cách thức quay số được thiết kế đơn giản. Ban tổ chức sẽ quay số thứ tự từ 1 đến 300. Khi một số được lựa chọn, khách có số thứ tự tương ứng sẽ được mời lên sân khấu để nhận quà ngay. Nếu người được gọi không có mặt tại thời điểm đó, số sẽ được bỏ qua và chương trình tiếp tục quay số khác.

Vì thế, trong khoảng thời gian diễn ra Lucky Draw, mỗi lượt quay đều có thể tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ từ tiếng chờ đợi khi con số được công bố đến khoảnh khắc chủ nhân của con số ấy xuất hiện trên sân khấu. Những phần quà hấp dẫn chắc chắn sẽ khiến khách tham dự hồi hộp chờ đợi: Biết đâu con số tiếp theo lại là số của mình?

Đăng ký tham dự Lễ vinh danh VNTAX 2026 ngay TẠI ĐÂY.

Về Hệ thống xếp hạng VNTAX:

Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX) là hệ thống tôn vinh những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. VNTAX gồm ba danh sách chính: VNTAX 200, PRIVATE 100 và STATE 100, cùng các danh sách theo nhóm ngành như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng và bán lẻ.

Danh sách VNTAX 200 bao gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp trong khi đó PRIVATE 100 vinh danh 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất và STATE 100 vinh danh 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất. Các danh sách VNTAX công bố năm 2026 dựa trên số thực nộp trong năm tài chính 2025.

Tra cứu danh sách VNTAX 200: https://cafef.vn/du-lieu/vntax200/top-200-doanh-nghiep.chn

Tra cứu danh sách PRIVATE 100: https://cafef.vn/du-lieu/private100/top-100-doanh-nghiep.chn

Tra cứu danh sách STATE 100: https://cafef.vn/du-lieu/state100/doanh-nghiep.chn

 

Ban biên tập

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