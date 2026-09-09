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Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh Bác sĩ nội trú 2026 của trường ĐH Y Hà Nội

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Trường ĐH Y Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2026 với 444 suất đào tạo thuộc 37 chương trình.

Chỉ còn một ngày nữa, Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Trước thời điểm các thí sinh lần lượt được gọi tên để lựa chọn chuyên ngành, bảng chỉ tiêu tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm nay cũng đã được nhà trường công bố.

Theo đó, ĐH Y Hà Nội tuyển 444 Bác sĩ nội trú ở 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở. Có 1.114 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 780 người đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện tham gia Match Day.

Trong danh sách chỉ tiêu năm nay, Nội khoa có số lượng cao nhất với 50 chỉ tiêu. Một số chuyên ngành có chỉ tiêu tương đối lớn khác gồm Chẩn đoán hình ảnh 30 chỉ tiêu, Da liễu 22 chỉ tiêu, Răng Hàm Mặt 20 chỉ tiêu, Nội - Tim mạch 20 chỉ tiêu, Tâm thần 20 chỉ tiêu và Ung thư 20 chỉ tiêu.

Ở nhóm có từ 15 chỉ tiêu, ĐH Y Hà Nội tuyển 15 Bác sĩ nội trú cho các chuyên ngành Sản phụ khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa và Y học cổ truyền. Hồi sức cấp cứu có 16 chỉ tiêu, trong khi Thần kinh có 12 và Gây mê hồi sức có 11 chỉ tiêu.

Ngược lại, một số chuyên ngành có chỉ tiêu khá ít. Dược lý và Độc chất, Giải phẫu người, Ký sinh trùng, Miễn dịch và Y pháp đều có 2 chỉ tiêu; Dinh dưỡng và Mô phôi thai học có 3 chỉ tiêu. Một số chuyên ngành như Sinh lý bệnh và Y học dự phòng không có chỉ tiêu tuyển sinh trong bảng năm nay.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh Bác sĩ nội trú 2026 của ĐH Y Hà Nội như sau:

Ảnh: HMU

Với cách tổ chức Match Day, những con số này sẽ không chỉ nằm trên bảng chỉ tiêu. Từ 13h ngày 9/9, các thí sinh được gọi tên theo thứ tự tổng điểm thi từ cao xuống thấp để lựa chọn chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn được ưu tiên chọn trước, còn chỉ tiêu của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực. Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

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Theo Thiên An

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