Gia đình đặc biệt phía sau clip nữ bác sĩ nội trú triệu view: "Phải cả nhà mới nuôi được một bác sĩ"

Quay về những ngày đầu tháng 5, có một đoạn clip dài chưa đầy 30 giây bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Mở đầu video là hình ảnh một cô bé lớp 5 tên Nguyễn Minh Thúy trong chương trình truyền hình năm 2012. Khi được hỏi về ước mơ tương lai, cô bé trả lời ngắn gọn rằng muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người.

Khung hình sau đó chuyển sang năm 2025 tại hội trường của Trường Đại học Y Hà Nội. Giữa hàng trăm thí sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú, bác sĩ Nguyễn Minh Thúy tự tin hô tên và lựa chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Cô bé lớp 5 ngày nào và nữ bác sĩ nội trú hôm nay chính là cùng một người. Số thứ tự của Minh Thúy là 34 chỉ điểm số cao thứ 34 trong số hơn 400 người thi đỗ bác sĩ nội trú vào Trường Đại học Y Hà Nội năm ngoái.

(Clip bác sĩ nội trú triệu view)

Chủ nhân của đoạn clip gây sốt là Nguyễn Thị Thư, chị gái ruột của Minh Thúy. Ít ai biết rằng, phía sau hành trình chạm tay vào giấc mơ bác sĩ nội trú của Thúy là một câu chuyện truyền cảm hứng lớn hơn thế rất nhiều về gia đình có 3 chị em gái.

Ba chị em, mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau nhưng đều bền bỉ theo đuổi đam mê của mình. Người trở thành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, người là giáo viên tiếng Anh từng du học Anh, người giành giải Olympic Toán sinh viên.

Nền tảng của những thành tích ấy là một gia đình bình dị ở TP. Hải Phòng, nơi ba cô con gái được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương, tin tưởng và đồng hành của bố mẹ.

Ba chị em (từ phải qua trái): Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Minh Thuý và Nguyễn Thị Hoà Thái

Tuổi thơ trong căn phòng nhỏ với 3 chiếc bàn học kê sát nhau

Người chị cả trong gia đình là Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1993. Em gái thứ hai là Nguyễn Minh Thúy, sinh năm 2001 và em út là Nguyễn Thị Hòa Thái sinh năm 2004. Trước khi sinh ba chị em, gia đình từng có chị gái nhưng không may qua đời sớm vì bệnh khi còn nhỏ.

Khoảng cách tuổi tác khá lớn khiến Thư vừa là chị, vừa là người chăm sóc hai em từ khi còn bé. Cô nhớ lại những năm tháng tuổi thơ khi mình thường xuyên bế Minh Thúy trên tay, phụ giúp bố mẹ trông em và làm việc nhà.

Gia đình không có điều kiện khá giả. Bố mẹ từng làm nhiều nghề khác nhau để nuôi các con, từ công việc đồng áng ở quê cho tới lao động chân tay khi chuyển ra thành phố sinh sống.

Sau này, khi kinh tế ổn định hơn, gia đình mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay tại nhà để mẹ vừa buôn bán vừa tiện chăm sóc các con, còn bố tiếp tục đi làm bên ngoài.

Gia đình của ba chị em Thư, Thuý, Thái

Theo Thư, điều đặc biệt là trong gia đình không ai đi theo con đường học thuật hay đặt nặng chuyện thành tích. Việc học hành của ba chị em hình thành một cách rất tự nhiên.

“Gia đình không ai theo con đường học hành, nhưng ba chị em đều có ý thức học tập, chăm chỉ và ngoan ngoãn từ nhỏ”, cô chia sẻ.

Nhắc đến điểm khởi đầu của hành trình học tập, Thư cho rằng những quyết định quan trọng lại được ảnh hưởng từ ông nội. Khi còn sống, ông là người rất thích đọc sách, nghiên cứu lịch sử và tìm tòi kiến thức. Cũng chính ông là người quyết định đưa cả gia đình chuyển từ vùng nông thôn ra thành phố khi Thư mới khoảng 4 tuổi.

Sự thay đổi môi trường sống ấy đã mở ra nhiều cơ hội học tập hơn cho ba chị em. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể nghĩ trong một gia đình có nhiều con học giỏi sẽ luôn tồn tại sự cạnh tranh hoặc áp lực so sánh. Thế nhưng điều đó lại hoàn toàn không xuất hiện ở gia đình này.

“Mỗi chị em đều có điểm mạnh riêng, thậm chí thành tích của các em còn nổi bật hơn chị nên không có chuyện cạnh tranh hay so sánh gì cả”, Thư kể.

Quan trọng hơn cả, điều đọng lại nhất trong ký ức của ba chị em không phải là những kỳ thi hay bảng điểm, mà là một tuổi thơ gắn bó trong căn phòng nhỏ. Ba chị em cùng sống trong một không gian chung với 3 chiếc bàn học đặt sát cạnh nhau, ngủ chung một chiếc giường, cùng thích vẽ tranh và cùng chăm sóc chó mèo.

Căn nhà của gia đình gần như lúc nào cũng có vài con vật nuôi. Những buổi tối học bài, những câu chuyện nhỏ hàng ngày và khoảng thời gian lớn lên bên nhau đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt.

Gia đình từ phải qua trái: Em út Nguyễn Thị Hoà Thái, chị cả Nguyễn Thị Thư, chị hai Nguyễn Minh Thuý và mẹ của 3 chị em

Bên cạnh tình thân ấm áp, gia đình từng chị cũng từng chịu ảnh hưởng từ quan niệm của thế hệ trước rằng nhà trưởng nên có con trai nối dõi. Tuy nhiên, theo chị Thư, bố mẹ chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến cách nuôi dạy con.

“Bố mẹ luôn dành cho ba chị em tình yêu thương trọn vẹn. Chúng tôi học tập vì bản thân và vì muốn bố mẹ tự hào chứ không phải vì bất kỳ áp lực nào khác”, Thư nói.

Ba con đường khác nhau nhưng chung một mục tiêu

Trong ba chị em, Minh Thúy là người có định hướng nghề nghiệp rõ ràng nhất từ rất sớm.

Từ khi còn học lớp 5, cô bé đã nói với gia đình rằng mình muốn trở thành bác sĩ. Ước mơ ấy được duy trì suốt nhiều năm sau đó. Minh Thúy lần lượt đỗ vào lớp chuyên Hóa, đỗ Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp loại Giỏi rồi tiếp tục chinh phục kỳ thi bác sĩ nội trú - kỳ thi khó và khắc nghiệt bậc nhất của ngành y.

Gia đình chưa bao giờ gây áp lực cho lựa chọn của Thúy nhưng luôn âm thầm đồng hành và hỗ trợ. Bởi ai cũng hiểu con đường trở thành bác sĩ là hành trình dài, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì.

“Cả nhà vẫn hay nói đùa là phải cả gia đình mới nuôi được một bác sĩ”, Thư chia sẻ.

Trong ba chị em, Minh Thúy là người có định hướng nghề nghiệp rõ ràng từ rất sớm

Trong khi đó, cô em út Hòa Thái lại sớm bộc lộ niềm yêu thích với Toán học. Từ nhỏ, Thái đã nổi bật bởi tư duy logic, tính quyết đoán và sự kiên trì hiếm thấy.

Theo lời chị gái, mỗi khi gặp một bài toán khó, Thái thường không dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ tìm mọi cách để giải cho bằng được. Dù là em út nhưng Thái lại là người mạnh mẽ, tự tin nhất trong ba chị em.

Hiện nay, cô vẫn theo đuổi niềm đam mê với toán học và tham gia các cuộc thi học thuật, trong đó có Olympic Toán sinh viên.

Cô em út Hòa Thái

Khác với hai em, hành trình của chị cả Thư lại là một câu chuyện khác. Từng học chuyên Hóa giống Minh Thúy, cô lại lựa chọn theo học ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế nhưng càng học, cô càng nhận ra mình chưa thực sự tìm thấy đam mê nghề nghiệp.

Bước ngoặt đến khi còn là sinh viên, cô có cơ hội trở thành chủ tịch một câu lạc bộ tiếng Anh. Chính quãng thời gian ấy giúp cô nhận ra niềm yêu thích với ngôn ngữ và giảng dạy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định tiếp tục theo đuổi con đường này bằng việc du học thạc sĩ tại Anh trước khi trở thành giáo viên tiếng Anh. Nhìn lại hành trình của mình, chị gọi đó là một “con đường vòng”.

“Đi đường vòng chắc chắn tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc hơn. Nhưng mình biết ơn tất cả những trải nghiệm ấy. Chính những ngã rẽ đã giúp mình mạnh mẽ và can đảm hơn”, Thư nói.

Chị cả Nguyễn Thị Thư

Hiện nay, dù mỗi người theo đuổi một lĩnh vực khác nhau, ba chị em vẫn luôn giữ liên lạc và hỗ trợ nhau theo cách riêng.

Chị cả Thư từng giúp hai em học tiếng Anh và cả Minh Thúy lẫn Thái đều đạt IELTS 7.5. Ngược lại, khi có vấn đề về sức khỏe, cả gia đình thường tìm đến bác sĩ Minh Thúy để xin lời khuyên hoặc nhờ giới thiệu địa chỉ khám chữa bệnh phù hợp.

Mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau.

Khi đoạn clip về Minh Thúy bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, cả gia đình đều khá bất ngờ. Trước đó, chính Thư từng đăng tải những khoảnh khắc ấy lên trang cá nhân nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Chỉ khi ghép lại thành một video hoàn chỉnh, câu chuyện mới chạm đến cảm xúc của đông đảo người xem.

Sự nổi tiếng bất ngờ mang đến nhiều lời động viên, chúc mừng từ người quen lẫn cộng đồng mạng. Minh Thúy cũng nhận được một số lời mời phỏng vấn, nhưng cô chỉ muốn kiên trì với guồng học tập và công việc bận rộn của một bác sĩ nội trú.

Đối với gia đình, đó đơn giản là một kỷ niệm đẹp và là nguồn động lực để cả ba chị em tiếp tục cố gắng trên con đường riêng của mình.

Nếu có một mục tiêu chung mà ba chị em vẫn luôn theo đuổi, theo Thư, đó không phải là những danh hiệu hay thành tích học tập.

“Có lẽ mục tiêu chung của chúng mình là trở thành những công dân tốt, có nghề nghiệp ổn định và tạo ra những giá trị thật cho xã hội”, Thư bộc bạch.

Ảnh, video: NVCC