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Vũ Thị Minh Phượng chuyển khoản 30.200.000 đồng trên ứng dụng VietinBank: Công an xác minh giao dịch ngay sau đó

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Tiếp nhận thông tin, Trung tá Hà Văn Kiên đã tận tình hướng dẫn, chủ động xác minh và liên hệ với người nhận tiền để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, mới đây, Trung tá Hà Văn Kiên - cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường 2 Bảo Lộc đã hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại 30.200.000 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 13/8/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng của ngân hàng VietinBank, bà Vũ Thị Minh Phượng (trú tại phường 2 Bảo Lộc) đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 30.200.000 đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi tự liên hệ với tài khoản nhận tiền nhưng chưa có kết quả, bà Phượng đã đến Công an phường nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Hà Văn Kiên đã tận tình hướng dẫn, chủ động xác minh và liên hệ với người nhận tiền để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Đến ngày 17/8/2026, toàn bộ số tiền 30.200.000 đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho bà Phượng. Ngay lập tức bà đã viết thư để bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ của cán bộ Công an.

Đồng chí Hà Văn Kiên hỗ trợ bà Vũ Thị Minh Phượng nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thư cảm ơn của bà Vũ Thị Minh Phượng gửi đến tập thể Công an phường và cá nhân đồng chí Hà Văn Kiên. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận chuyển khoản. Trường hợp chuyển nhầm hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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