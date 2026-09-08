Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xác minh giao dịch 300.000.000 đồng chuyển vào tài khoản LPBank của Nguyễn Văn Hợi, công an liên hệ người phụ nữ SN 1998 để làm rõ nguồn tiền

| | Sống

Anh Nguyễn Văn Hợi ở Hải Phòng nhận nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản LPBank và nhanh chóng chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 7/9, Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp xác minh, hoàn trả số tiền 300 triệu đồng được một người dân chuyển nhầm vào tài khoản của công dân trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 15h ngày 7/9, tài khoản ngân hàng LPBank của anh Nguyễn Văn Hợi (SN 1983, trú thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng) bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một tài khoản không xác định. Đến 15h40 cùng ngày, anh Hợi đã đến Công an xã Tiên Lãng trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền.

Xác minh giao dịch 300.000.000 đồng chuyển vào tài khoản LPBank của Nguyễn Văn Hợi, công an liên hệ người phụ nữ SN 1998 để làm rõ nguồn tiền- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Hợi đã chuyển khoản trả lại 300 triệu đồng trước sự chứng kiến của Công an xã Tiên Lãng. Ảnh: Công an xã Tiên Lãng

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng phối hợp với anh Hợi xác minh nguồn tiền và xác định người chuyển là chị N.T.N.T. (SN 1998, trú Ấp 6A, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Chị T. cho biết đã chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của anh Hợi.

Công an xã Tiên Lãng sau đó phối hợp với Công an xã Sông Đốc để nhanh chóng xác minh thông tin của chị T., đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục hoàn trả.

Đến 16h18 cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Tiên Lãng, sau khi xác định rõ người chuyển và người nhận, anh Nguyễn Văn Hợi đã chủ động chuyển lại toàn bộ 300 triệu đồng vào số tài khoản 09***66 ngân hàng Đông Phương của chị T của chị T.

Việc anh Hợi chủ động trình báo và nhanh chóng hoàn trả số tiền chuyển nhầm được Công an xã Tiên Lãng ghi nhận là hành động đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Câu chuyện cũng là một việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt trong đời sống.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày mai 9/9, cả nước sẽ được chứng kiến 1 'đặc sản' của trường ĐH Y Hà Nội, hội tụ 'tinh hoa của tinh hoa'

Đúng ngày mai 9/9, cả nước sẽ được chứng kiến 1 'đặc sản' của trường ĐH Y Hà Nội, hội tụ 'tinh hoa của tinh hoa' Nổi bật

Một trường đại học Việt Nam gây chú ý với lễ vinh danh các tân sinh viên toàn "học bá": Có tới 11 người điểm SAT tuyệt đối, 5 người đạt 30 điểm, thủ khoa TSA lập kỷ lục

Một trường đại học Việt Nam gây chú ý với lễ vinh danh các tân sinh viên toàn "học bá": Có tới 11 người điểm SAT tuyệt đối, 5 người đạt 30 điểm, thủ khoa TSA lập kỷ lục Nổi bật

Cá chiên đừng vội cho vào chảo: Làm đúng một bước này, miếng cá vàng giòn mà không bị khô

Cá chiên đừng vội cho vào chảo: Làm đúng một bước này, miếng cá vàng giòn mà không bị khô

20:23 , 08/09/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm

20:21 , 08/09/2026
Bỏ quên 1.000 cổ phiếu trong 13 năm, người đàn ông bất ngờ phát hiện đang sở hữu khối tài sản hơn 104 tỷ đồng

Bỏ quên 1.000 cổ phiếu trong 13 năm, người đàn ông bất ngờ phát hiện đang sở hữu khối tài sản hơn 104 tỷ đồng

20:07 , 08/09/2026
Cá hồi chỉ đứng thứ ba, loại cá quen thuộc này mới giàu protein nhất

Cá hồi chỉ đứng thứ ba, loại cá quen thuộc này mới giàu protein nhất

19:59 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên