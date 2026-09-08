Một trường đại học Việt Nam gây chú ý với lễ vinh danh các tân sinh viên toàn "học bá": Có tới 11 người điểm SAT tuyệt đối, 5 người đạt 30 điểm, thủ khoa TSA lập kỷ lục

Những ngày đầu tháng 9, hình ảnh lễ vinh danh tân sinh viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ nằm ở một thủ khoa hay một thành tích đặc biệt, mà là việc hàng loạt hồ sơ học tập nổi bật cùng xuất hiện trong khóa sinh viên mới.

Ở một nhóm, điểm SAT đã chạm mức tối đa. Ở nhóm khác, tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT cũng không thể tăng thêm. Trong khi đó, người dẫn đầu kỳ thi Đánh giá tư duy của trường còn xác lập mức điểm cao nhất kể từ khi kỳ thi này ra đời.

Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay khen thưởng 31 tân sinh viên có kết quả nổi bật, trải rộng từ các kỳ Olympic Toán, Vật lý đến những phương thức tuyển sinh khác nhau của trường.

Ảnh Báo Điện tử Chính phủ

11 người cùng sở hữu SAT 1600/1600, IELTS 8.0

Có lẽ con số gây chú ý nhất trong danh sách là 11 tân sinh viên cùng đạt SAT 1600/1600 và IELTS 8.0.

VietNamNet cho biết những thí sinh này trúng tuyển theo diện xét tuyển tài năng sử dụng chứng chỉ quốc tế. Danh sách gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phí Anh Dũng, Đặng Trần Quỳnh Anh, Hà Việt Anh, Vũ Minh Ngọc, Nguyễn Đức Anh, Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Khánh Phương Anh, Nguyễn Bá Thái Bình, Đỗ Gia Bảo và Trần Đại Nghĩa.

Đáng nói, 1.600 chính là mức cao nhất trong thang điểm SAT. Theo College Board, tổng điểm SAT nằm trong khoảng 400-1.600, được hình thành từ hai phần Reading and Writing và Math, mỗi phần tối đa 800 điểm. Vì thế, kết quả 1.600/1.600 đồng nghĩa với việc thí sinh đã đạt tới giới hạn trên của thang điểm này.

Không chỉ nhóm sử dụng SAT, phương thức xét tuyển tài năng dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn cũng xuất hiện 5 trường hợp đạt 100/100 điểm. Điểm phỏng vấn của cả 5 đều trên 19/20, theo dữ liệu VietNamNet công bố.

Các sinh viên đạt mức điểm SAT tuyệt đối

Nhưng những con số “chạm nóc” vẫn chưa dừng ở đó.

5 tân sinh viên đạt tròn 30 điểm, TSA xuất hiện kỷ lục mới

Ở nhóm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Phi Hào, Trần Minh Khôi, Lê Anh Tuấn và Đỗ Văn Hải cùng đạt 30/30 điểm tổ hợp A01, gồm Toán, Vật lý và Tiếng Anh.

Nếu 30 điểm là giới hạn của tổ hợp ba môn này, kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 lại chứng kiến một cột mốc khác.

Nguyễn Tuấn Đạt, cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đứng đầu kỳ thi với 98,98/100 điểm. Kết quả này vượt mốc 98,61 điểm của năm trước và trở thành mức cao nhất sau 6 năm tổ chức TSA. Tính cả ba đợt thi trong năm 2026, gần 60.000 lượt thí sinh dự thi nhưng chỉ 13 trường hợp vượt 90 điểm.

Hai vị trí tiếp theo cũng có kết quả trên 96 điểm: Trần Anh Tú đạt 96,10 và Thân Minh Hiếu đạt 96,08. Thông tin chính thức từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy cả ba sau đó đều trở thành tân sinh viên K71 của trường.

Nguyễn Tuấn Đạt vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh NVCC)

Điểm đáng chú ý của TSA là kết quả không đơn thuần được tính bằng số câu trả lời đúng. Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội từng giải thích bài thi sử dụng mô hình chấm IRT, trong đó độ khó và khả năng phân loại của từng câu cũng tham gia vào việc xác định điểm năng lực của thí sinh.

Những tấm huy chương bước vào giảng đường

Điểm số tuyệt đối cũng chưa phải toàn bộ bức tranh. Trong nhóm sinh viên được khen thưởng còn có 7 người từng giành huy chương ở các sân chơi Olympic quốc tế hoặc khu vực về Toán và Vật lý.

Nổi bật trong số đó là Nguyễn Thị Bích Ngọc, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình. Trước khi trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Bích Ngọc đã sở hữu Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế. Những gương mặt khác mang về huy chương bạc, đồng tại các kỳ thi Vật lý châu Á, châu Âu, Bắc Âu - Bắc Baltic hay Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương.

Những hồ sơ nổi bật nói trên chỉ chiếm một phần nhỏ trong quy mô khóa mới. Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, năm học 2026-2027, trường đón gần 10.000 sinh viên K71, đúng vào năm nhà trường tròn 70 năm thành lập.