Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ ngày mai, miền Bắc đón mưa lớn

Trong 24 giờ qua, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo khoảng đêm 9/9, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm 9/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9, thời tiết chuyển mát.

Trên biển, từ đêm 9/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa và chiều 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-2,5m, riêng vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông cao 2,0-3,0m; biển động.

Theo dự báo chi tiết cho đêm 9/9 và ngày 10/9, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn, đặc biệt mưa lớn cục bộ, cũng có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)