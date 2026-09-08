Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Văn Hợi SN 1983 nhận 300.000.000 đồng trong tài khoản LPBank từ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền: 40 phút sau công an vào cuộc xác minh

| | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng đã nhanh chóng phối hợp cùng anh Hợi tiến hành xác minh nguồn tin.

Theo cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng, mới đây, Công an xã Tiên Lãng đã hỗ trợ người dân trên địa bàn trả lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể khoảng 15h40 ngày 7/9, anh Nguyễn Văn Hợi (SN 1983, trú tại thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng, Hải Phòng) đến trụ sở Công an xã Tiên Lãng trình báo. Anh cho biết tài khoản ngân hàng LPBank của mình bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng vào khoảng 15 giờ cùng ngày từ một tài khoản lạ.

Công an xã Tiên Lãng hỗ trợ người dân trao trả lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng đã nhanh chóng phối hợp cùng anh Hợi tiến hành xác minh nguồn tin. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người thực hiện giao dịch chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN1998, trú tại Ấp 6a, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau).

Công an xã Tiên Lãng đã khẩn trương liên hệ, phối hợp với Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau để xác minh nhanh nhân thân công dân, đồng thời hỗ trợ các thủ tục để sớm chuyển trả lại số tiền.

Đến 16h18 cùng ngày, sau khi xác định chính xác thông tin chủ sở hữu, tại trụ sở Công an xã Tiên Lãng, anh Nguyễn Văn Hợi đã tự tay chuyển lại toàn bộ 300 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng OCB của chị Tuyền.

Hành động chủ động trình báo và trao trả tài khoản chuyển nhầm của anh Nguyễn Văn Hợi là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng trung thực, đạo đức trong sáng. Đây là tấm gương "người tốt, việc tốt" đáng ghi nhận và cần được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng

Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng 3 ngày nữa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chứng kiến một chuyến bay làm nhiệm vụ đặc biệt hướng ra Hà Nội

Đúng 3 ngày nữa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chứng kiến một chuyến bay làm nhiệm vụ đặc biệt hướng ra Hà Nội Nổi bật

Vì sao ĐH Y Hà Nội vẫn duy trì Match Day - Ngày "hô tên" chuyên ngành Bác sĩ nội trú?

Vì sao ĐH Y Hà Nội vẫn duy trì Match Day - Ngày "hô tên" chuyên ngành Bác sĩ nội trú? Nổi bật

5 thực phẩm "vàng" giúp cơ thể mát hơn, bổ sung nước và hỗ trợ hô hấp

5 thực phẩm "vàng" giúp cơ thể mát hơn, bổ sung nước và hỗ trợ hô hấp

16:16 , 08/09/2026
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ ngày mai, miền Bắc đón mưa lớn

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ ngày mai, miền Bắc đón mưa lớn

16:05 , 08/09/2026
Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng người đến khám và điều trị đông chưa từng có

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng người đến khám và điều trị đông chưa từng có

16:04 , 08/09/2026
Bán vàng được 471 triệu đồng, nghiên cứu sinh vừa nhận tiền thì tất cả tài khoản ngân hàng bị đóng băng

Bán vàng được 471 triệu đồng, nghiên cứu sinh vừa nhận tiền thì tất cả tài khoản ngân hàng bị đóng băng

15:55 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên