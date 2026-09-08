Nguyễn Văn Hợi SN 1983 nhận 300.000.000 đồng trong tài khoản LPBank từ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền: 40 phút sau công an vào cuộc xác minh

Theo cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng, mới đây, Công an xã Tiên Lãng đã hỗ trợ người dân trên địa bàn trả lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể khoảng 15h40 ngày 7/9, anh Nguyễn Văn Hợi (SN 1983, trú tại thôn Trung Lăng Đông, xã Tiên Lãng, Hải Phòng) đến trụ sở Công an xã Tiên Lãng trình báo. Anh cho biết tài khoản ngân hàng LPBank của mình bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng vào khoảng 15 giờ cùng ngày từ một tài khoản lạ.

Công an xã Tiên Lãng hỗ trợ người dân trao trả lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng đã nhanh chóng phối hợp cùng anh Hợi tiến hành xác minh nguồn tin. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người thực hiện giao dịch chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN1998, trú tại Ấp 6a, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau).

Công an xã Tiên Lãng đã khẩn trương liên hệ, phối hợp với Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau để xác minh nhanh nhân thân công dân, đồng thời hỗ trợ các thủ tục để sớm chuyển trả lại số tiền.

Đến 16h18 cùng ngày, sau khi xác định chính xác thông tin chủ sở hữu, tại trụ sở Công an xã Tiên Lãng, anh Nguyễn Văn Hợi đã tự tay chuyển lại toàn bộ 300 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng OCB của chị Tuyền.

Hành động chủ động trình báo và trao trả tài khoản chuyển nhầm của anh Nguyễn Văn Hợi là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng trung thực, đạo đức trong sáng. Đây là tấm gương "người tốt, việc tốt" đáng ghi nhận và cần được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng