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Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng người đến khám và điều trị đông chưa từng có

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Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận tổng cộng 10.000 lượt người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày 7/9 - mức cao nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Ngày 8/9, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, bệnh viện vừa ghi nhận số lượng người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với tổng cộng 10.000 lượt.

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, trong ngày 7/9, bệnh viện tiếp nhận 8.819 lượt khám bệnh ngoại trú và 1.181 lượt điều trị trong ngày. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vượt qua kỷ lục trước đó là 9.021 lượt người bệnh vào ngày 6/5.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Là bệnh viện đa khoa tuyến cuối lớn tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận người bệnh từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành đến khám, điều trị, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp, cần được chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Số lượng người bệnh trong ngày vượt mốc 10.000 lượt đã tạo áp lực lớn lên hệ thống khám và điều trị của bệnh viện. Trước tình hình trên, Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động toàn bộ hệ thống vận hành ở mức cao, từ các phòng khám, khu điều trị trong ngày đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hỗ trợ.

Nhân viên y tế được bố trí tại các vị trí tiếp nhận, đồng thời tăng cường phân luồng, điều phối người bệnh và tối ưu quy trình khám chữa bệnh nhằm hạn chế ùn tắc, giảm thời gian chờ và đảm bảo người bệnh được tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số lượng người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Trước tình trạng lượng người bệnh tăng cao, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người bệnh chủ động đăng ký lịch khám trước để tiết kiệm thời gian và hạn chế phải chờ đợi lâu. Người bệnh có thể sử dụng ứng dụng di động “BV Chợ Rẫy” để đăng ký, lựa chọn chuyên khoa và khung giờ khám phù hợp.

Theo đại diện bệnh viện, việc đặt lịch trước giúp người bệnh chủ động hơn khi đến khám, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người tại các khu vực tiếp nhận vào cùng một thời điểm.

Theo Anh Nhàn

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