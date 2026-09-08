Đúng ngày mai 9/9, cả nước sẽ được chứng kiến 1 'đặc sản' của trường ĐH Y Hà Nội, hội tụ 'tinh hoa của tinh hoa'

Ngày mai (9/9), Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029). Đây là sự kiện được nhà trường duy trì từ năm 2016, nơi những thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú lần lượt được gọi tên và trực tiếp lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự điểm thi.

Điểm đặc biệt khiến Match Day trở thành một trong những sự kiện được chú ý của Trường Đại học Y Hà Nội nằm ở chính cách những suất đào tạo bác sĩ nội trú được lựa chọn.

Mỗi năm, ngày Match Day của trường đại học Y Hà Nội luôn thu hút sự chú ý (Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội)

Tại đây, các thí sinh không đăng ký chuyên ngành ngay từ đầu theo cách thông thường. Thay vào đó, sau khi hoàn thành kỳ thi, những người đạt ngưỡng điểm được gọi tên theo thứ tự từ cao xuống thấp. Người có tổng điểm cao nhất được quyền lựa chọn trước, tiếp đó lần lượt đến các thí sinh phía sau.

Khi chỉ tiêu của một chuyên ngành được lấp đầy, hệ thống sẽ tự động khóa lựa chọn đó. Vì vậy, thứ hạng trong kỳ thi có ý nghĩa trực tiếp đối với cơ hội lựa chọn chuyên ngành mà mỗi bác sĩ mong muốn. Toàn bộ quá trình, thứ hạng và số chỉ tiêu còn lại được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống hiển thị tại sự kiện.

Mỗi thí sinh có 30 giây để xác định chuyên ngành. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi tên quá ba lần, quyền lựa chọn sẽ được chuyển cho ứng viên kế tiếp.

Ngày Match Day năm 2025 của trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội)

Chính khoảnh khắc một bác sĩ bước lên, xướng tên mình và nói ra chuyên ngành lựa chọn đã trở thành hình ảnh đặc trưng của Match Day Y Hà Nội. Những năm gần đây, các đoạn video ghi lại màn lựa chọn này thường thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, bởi phía sau vài chục giây hô vang đó là cả một quá trình học tập và cạnh tranh kéo dài nhiều năm.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đăng ký dự thi bác sĩ nội trú. Sau kỳ thi, 780 người đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện bước vào Match Day. So với tổng chỉ tiêu 444, số thí sinh đủ điều kiện lựa chọn chuyên ngành vẫn cao hơn đáng kể số suất đào tạo được phân bổ.

Tất cả các thí sinh tham gia kì thi nội trú đều phải trải qua 3 bài với tổng cộng 120 câu hỏi, bao quát kiến thức của hơn 10 môn trong chương trình đào tạo y khoa 6 năm.

Thông cáo của Trường Đại học Y Hà Nội cho biết cấu trúc kỳ thi bao gồm các nhóm kiến thức lâm sàng như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và nhóm y học cơ sở gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh. Phạm vi này bao phủ cả kiến thức cốt lõi và nâng cao của chương trình đại học.

Đây cũng là lý do kỳ thi bác sĩ nội trú thường được xem là một trong những thử thách lớn đối với sinh viên y khoa ngay sau khi tốt nghiệp.

Không chỉ phải hoàn thành 6 năm đào tạo y khoa, thí sinh còn phải tiếp tục hệ thống hóa khối lượng kiến thức rộng để bước vào kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Á khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Y Hà Nội năm 2025 Hoàng Mai Phương từng chia sẻ giai đoạn ôn thi có những ngày học tới 12 tiếng. Theo nữ bác sĩ, kỳ thi sử dụng ngân hàng hơn 2.000 câu hỏi, nội dung gắn nhiều với lâm sàng và đòi hỏi quá trình học tập nghiêm túc, tập trung.

Đáng chú ý, theo các thông tin được công bố về kỳ thi bác sĩ nội trú của Y Hà Nội, mỗi bác sĩ chỉ có một lần duy nhất để dự thi. Điều này khiến cuộc thi trở thành một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp của những sinh viên theo đuổi y khoa.

Trước ngày Match Day 9/9, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời nhắn đến các tân học viên Bác sĩ nội trú: "Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo Bác sĩ nội trú, thì mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi. Các tân Bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân."