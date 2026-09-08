Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng vào lúc 14 giờ 48 phút

Theo thông tin được đăng tải trên trang Fanpage chính thức của Công an phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá: Vào lúc 14h48 ngày 31/8, chị Lê Thị Lan Hương, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Lê Hoàng Sơn, sinh năm 1981, trú tại xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hương đã liên hệ nhờ sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Phú để xác minh, tìm kiếm và đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ Công an phường Quảng Phú đã tích cực xác minh, phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Đáng trân trọng, anh Lê Hoàng Sơn sau khi biết số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của mình đã có thiện chí phối hợp, hoàn trả lại đầy đủ cho người chuyển nhầm.

Đến 15h00 ngày 1/9, dưới sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Phú, chị Lê Thị Lan Hương đã nhận lại nguyên vẹn số tiền 400 triệu đồng.