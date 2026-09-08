Bỏ quên 1.000 cổ phiếu trong 13 năm, người đàn ông bất ngờ phát hiện đang sở hữu khối tài sản hơn 104 tỷ đồng

Mua 3.000 cổ phiếu rồi quên mất 1.000 cổ phiếu

Theo Abcnews.com, một người đàn ông giấu tên, 62 tuổi, sống tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ, chỉ biết mình vẫn còn sở hữu số cổ phiếu của EMC, công ty lưu trữ dữ liệu máy tính có trụ sở tại Hopkinton, Massachusetts, sau khi nhận được liên hệ từ Văn phòng Thủ quỹ bang vào tháng 10/2000.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1987, khi người đàn ông này mua 3.000 cổ phiếu EMC theo lời khuyên của một người anh họ. Đến khoảng những năm 1990, ông bán 2.000 cổ phiếu để có tiền trang trải học phí đại học cho các con.

Ở thời điểm đó, ông tin rằng mình đã bán toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu, hoàn toàn quên mất 1.000 cổ phiếu còn lại. Trong khi đó, EMC phát triển mạnh và giá cổ phiếu liên tục tăng. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1999, cổ phiếu EMC tăng tới 80.575%.

Đáng chú ý, EMC đã thực hiện 6 lần chia tách cổ phiếu kể từ năm 1992, trong đó có một lần chia theo tỷ lệ 3:2. Vì vậy, 1.000 cổ phiếu ban đầu mà người đàn ông bỏ quên cuối cùng đã tăng thành 48.000 cổ phiếu.

Khoảng 13 năm sau khi ông bán 2.000 cổ phiếu để lo học phí cho các con, số cổ phiếu còn lại đã có giá trị gần 4 triệu USD (hơn 104 tỷ đồng).

Nhà chức trách lần tìm chủ nhân số cổ phiếu

Số cổ phiếu này được phát hiện bởi Phòng Tài sản Bỏ hoang thuộc Bộ Tài chính bang Massachusetts. Theo quy định, các công ty môi giới chứng khoán phải bàn giao cho bang những tài sản được xem là không có hoạt động của chủ sở hữu trong thời gian 3 năm.

Sau khi tiếp nhận số cổ phiếu, cơ quan chức năng bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của chúng. Cuối cùng, họ lần theo thông tin và liên hệ được với em gái của người đàn ông này.

Nhận được thông tin, chủ nhân số cổ phiếu vội kiểm tra lại những gì mình còn lưu giữ. Ông lục tung căn gác mái và tìm thấy một hộp cũ, bên trong vẫn còn những giấy tờ liên quan đến 1.000 cổ phiếu mà ông từng quên mất.

Trong suốt nhiều năm, người đàn ông này từng chứng kiến giá cổ phiếu EMC tăng mạnh và tự trách mình vì đã bán hết chúng. Ông không hề biết rằng mình vẫn còn một phần cổ phần đang âm thầm tăng giá trị.

Với số tiền đầy bất ngờ này, người đàn ông này say đó đã chia một phần cho hai người con và hai người cháu. Bên cạnh đó, ông cũng có dự định giúp đỡ một vài người bạn đang gặp khó khăn.

(Theo Abcnews.com)