Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất mới nhất về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngày 1/4/2027

| | Sống

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Nghị định này áp dụng đối với người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan BHYT.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất sẽ tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho 05 nhóm đối tượng, đồng thời tăng mức đóng BHYT từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình.

Theo dự thảo Nghị định, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/4/2027, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đối với một số nhóm đối tượng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, cụ thể như sau:

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 188 của Chính phủ, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ tối thiểu 50% đối với học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác; tối thiểu 30% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung tăng mức hỗ trợ cho một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và nhóm đang tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100%.

Các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối Quỹ BHYT, ngân sách Nhà nước.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày mai 9/9, cả nước sẽ được chứng kiến 1 'đặc sản' của trường ĐH Y Hà Nội, hội tụ 'tinh hoa của tinh hoa'

Đúng ngày mai 9/9, cả nước sẽ được chứng kiến 1 'đặc sản' của trường ĐH Y Hà Nội, hội tụ 'tinh hoa của tinh hoa' Nổi bật

Một trường đại học Việt Nam gây chú ý với lễ vinh danh các tân sinh viên toàn "học bá": Có tới 11 người điểm SAT tuyệt đối, 5 người đạt 30 điểm, thủ khoa TSA lập kỷ lục

Một trường đại học Việt Nam gây chú ý với lễ vinh danh các tân sinh viên toàn "học bá": Có tới 11 người điểm SAT tuyệt đối, 5 người đạt 30 điểm, thủ khoa TSA lập kỷ lục Nổi bật

Càng lớn tuổi càng thấy đúng: 4 lời khuyên về tiền không giúp giàu nhanh nhưng giúp ngủ ngon hơn

Càng lớn tuổi càng thấy đúng: 4 lời khuyên về tiền không giúp giàu nhanh nhưng giúp ngủ ngon hơn

19:00 , 08/09/2026
Phát hiện nhân viên văn phòng đi làm 10 năm tiết kiệm được 26 tỷ đồng

Phát hiện nhân viên văn phòng đi làm 10 năm tiết kiệm được 26 tỷ đồng

18:40 , 08/09/2026
Được gọi tên đầu tiên tại Match Day, thủ khoa Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội 3 năm đã chọn chuyên ngành gì?

Được gọi tên đầu tiên tại Match Day, thủ khoa Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội 3 năm đã chọn chuyên ngành gì?

18:20 , 08/09/2026
Thấy ổ gián trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Thấy ổ gián trong nhà nên làm gì đầu tiên?

18:00 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên