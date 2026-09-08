Hà Nội mới có 1 công trình quy mô 5.460 m2 lấy cảm hứng từ cây tre Việt Nam, chuyển đổi nhiều công năng linh hoạt

Không gian mới không chỉ bổ sung thêm địa điểm cho những hoạt động bên ngoài giảng đường, mà còn góp phần tạo nên một đời sống đại học phong phú hơn - nơi sinh viên được vận động, khám phá, kết nối và trưởng thành trong suốt những năm tháng tại FPTU.

Omega Hub đi vào hoạt động đúng dịp Trường Đại học FPT tròn 20 tuổi (8/9/2006 - 8/9/2026). Kiến trúc công trình này lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt Nam - biểu tượng của sự dẻo dai từ gốc rễ, linh hoạt trước đổi thay và luôn quật cường vươn thẳng - tái hiện tinh thần dân tộc hòa quyện cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Với nhà trường, đây cũng là dịp để nhìn lại điều đã theo đuổi suốt hai thập kỷ: chất lượng đào tạo phải đi cùng chất lượng của đời sống sinh viên.

Một không gian, nhiều cách để sinh viên trải nghiệm

Trung tâm của Omega Hub là sân thi đấu thể thao tiêu chuẩn rộng gần 2.000 m², đủ sức đáp ứng đồng thời nhiều bộ môn: bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và võ thuật. Trước đây, sinh viên muốn tập luyện các môn này thường phải di chuyển giữa nhiều khu vực khác nhau trong campus; giờ đây, phần lớn nhu cầu vận động có thể gói gọn trong một tòa nhà.

Bao quanh khu thi đấu là sảnh chính rộng 355 m² và hệ thống sảnh phụ, hành lang gần 1.000 m², tạo không gian di chuyển và tụ họp thoáng đãng giữa các buổi tập, trận đấu hay sự kiện.

Điểm khác biệt của Omega Hub nằm ở khả năng chuyển đổi công năng linh hoạt. Nhờ hệ thống vách ngăn di động, sàn thi đấu có thể tách thành các phòng hội thảo từ 100 đến 280 chỗ, phù hợp cho sinh hoạt câu lạc bộ hoặc hội thảo chuyên đề quy mô nhỏ. Khi cần, toàn bộ không gian có thể hợp nhất thành một đại hội trường 2.000 chỗ ngồi, với sân khấu chính, sân khấu phụ và hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện lớn của sinh viên như đêm nhạc hội, lễ tốt nghiệp hay các cuộc thi học thuật, công nghệ quy mô toàn trường.

Một năm đại học được tạo nên từ nhiều điều nằm ngoài những giờ học: một buổi tập thể thao sau giờ lên lớp, một câu lạc bộ mới tham gia, một cuộc thi cùng bạn bè, một đêm nhạc, một hội thảo hay đơn giản là những cuộc gặp gỡ diễn ra mỗi ngày trong campus.

Với Trường Đại học FPT, những trải nghiệm đó là một phần của đời sống sinh viên. Bởi bốn năm đại học không chỉ là khoảng thời gian để tích lũy kiến thức, mà còn là lúc người trẻ lần đầu sống xa gia đình, học cách tự lập, xây dựng những mối quan hệ và hình thành cách mình bước vào cuộc sống trưởng thành. Omega Hub vì thế không chỉ là một công trình mới tại Hòa Lạc, mà còn là một phần của đời sống đại học mà FPTU đang từng bước kiến tạo cho các thế hệ sinh viên.