Đẳng cấp kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ hàng đầu thế giới Hikaru Nakamura đăng quang Titled Tuesday

Kiện tướng Lê Quang Liêm – kỳ thủ cờ vua số 1 Việt Nam vừa đánh dấu mốc ấn tượng trong năm 2026 khi xuất sắc giành chức vô địch giải cờ chớp trực tuyến danh giá Titled Tuesday diễn ra trên Chesscom vào ngày 8/9.

Bước vào giải đấu, Quang Liêm chỉ được xếp hạt giống số 27 với Elo cờ chớp trực tuyến 3209, trong khi Hikaru Nakamura (Mỹ) là hạt giống số một với Elo lên tới 3389. Dù vậy, đại diện Việt Nam đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng khi toàn thắng cả 6 ván đầu tiên, trong đó nổi bật là chiến thắng kịch tính trước đại kiện tướng Denis Lazavik sau cuộc đấu kéo dài tới 106 nước.

Mạch toàn thắng của kỳ thủ 35 tuổi tạm thời bị chững lại ở vòng 7 sau thất bại trước Jan-Krzysztof Duda, nối tiếp bằng một trận hòa ở vòng 8. Tưởng chừng cơ hội cạnh tranh ngai vàng đã vuột mất, Quang Liêm lại tạo nên màn bứt tốc quyết định khi thi đấu bùng nổ và thắng trọn vẹn cả 3 ván đấu cuối cùng. Ở vòng đấu thứ 11 quyết định, Quang Liêm đánh bại David Paravyan để cán đích với 9,5 điểm sau 11 ván. Cùng thời điểm, Nakamura bước vào vòng cuối với 9 điểm và nắm quyền tự quyết đã bị Jeffery Xiong cầm hòa.

Kết quả này giúp Quang Liêm bắt kịp Nakamura và Tobias Koelle về mặt điểm số (cùng đạt 9,5 điểm). Nhờ sở hữu chỉ số phụ vượt trội (76,5 so với 75,5 của Nakamura và 71,5 của Koelle), Đại kiện tướng số một Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để bước lên vị trí cao nhất. Hai vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Hans Niemann và Dmitry Andreikin (cùng đạt 9 điểm).

Lê Quang Liêm vô địch giải cờ vua trực tuyến (Ảnh: Chesscom)

Chức vô địch mang về cho Quang Liêm 2.500 USD tiền thưởng (Nakamura nhận 1.500 USD cho vị trí á quân và Koelle nhận 1.000 USD cho hạng ba). Đây cũng là lần đầu tiên Quang Liêm vô địch Titled Tuesday trong năm 2026, sau những lần tiệm cận như vị trí thứ 8 (ngày 25/8) hay thứ 11 (ngày 1/9).

Titled Tuesday là giải cờ chớp trực tuyến quy mô hàng tuần do Chess.com tổ chức theo thể thức hệ Thụy Sĩ 11 ván, dành riêng cho các kỳ thủ sở hữu danh hiệu quốc tế. Với màn nước rút hoàn hảo cùng chiến thắng nghẹt thở trước siêu đại kiện tướng Hikaru Nakamura, chức vô địch lần này tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của Lê Quang Liêm trong nhóm những kỳ thủ cờ chớp trực tuyến hàng đầu thế giới.