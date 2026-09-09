Từ 5/10, những người từ 70 đến dưới 75 tuổi chú ý thông tin sau liên quan đến trợ cấp hưu trí hàng tháng

Ngày 21/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, trong đó mức chuẩn trợ giúp xã hội được xác định là 540.000 đồng/tháng.

Cùng với việc điều chỉnh các chính sách trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội cũng được nâng lên. Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT được Bộ Y tế công bố ngày 8/9/2026 nêu rõ, người thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được nhận 540.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, với những người trong độ tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi, điều cần đặc biệt lưu ý là không phải tất cả mọi người khi bước sang tuổi 70 đều đương nhiên được hưởng khoản trợ cấp này.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Chính phủ

Người từ 70 đến dưới 75 tuổi nào được hưởng?

Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng các điều kiện gồm không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ, đồng thời có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.

Riêng với nhóm tuổi thấp hơn, luật quy định công dân Việt Nam từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi phải thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời đáp ứng các điều kiện liên quan đến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và có đề nghị hưởng.

Quy định này được cụ thể hóa tại Nghị định 176/2025/NĐ-CP. Theo đó, người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định; đồng thời có văn bản đề nghị hưởng.

Ảnh Thư viện Pháp luật

Như vậy, yếu tố về tuổi mới chỉ là một trong các điều kiện. Người dân trong nhóm 70-74 tuổi cần đặc biệt kiểm tra tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như khoản lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội mình đang nhận trước khi xác định có thuộc diện hưởng hay không.

Trước đây, theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mức trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.

Mức mới 540.000 đồng/tháng, được tính từ ngày 1/7/2026

Điểm đáng chú ý là dù Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, việc điều chỉnh mức hưởng đối với những người đang hưởng chính sách không phải chờ tới thời điểm này mới bắt đầu tính.

Theo quy định chuyển tiếp được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải, những đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP được chuyển sang mức tương ứng theo quy định mới kể từ ngày 1/7/2026. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát danh sách đối tượng đang hưởng và quyết định chi trả theo mức tương ứng kể từ thời điểm trên.

Với trợ cấp hưu trí xã hội, mức mới là 540.000 đồng/tháng, cao hơn 40.000 đồng so với mức 500.000 đồng/tháng trước đây, tương đương tăng 8%.

Điều này cũng có nghĩa, với người đã thuộc diện hưởng và đã được chi trả theo mức 500.000 đồng trong các tháng từ tháng 7/2026, khoản tiền cần điều chỉnh là phần chênh lệch giữa mức mới và mức cũ, chứ không phải được nhận thêm nguyên 540.000 đồng cho mỗi tháng.

Chẳng hạn, nếu một người đủ điều kiện và đã nhận 500.000 đồng/tháng trong cả tháng 7, tháng 8 và tháng 9, chênh lệch so với mức mới là 40.000 đồng/tháng. Về mặt số học, phần chênh lệch của ba tháng tương ứng 120.000 đồng. Số tiền thực tế của từng người còn phụ thuộc thời điểm bắt đầu đủ điều kiện hưởng và tình hình chi trả trước đó.

Đây cũng là điểm người dân cần phân biệt khi xuất hiện thông tin về việc “truy lĩnh” trợ cấp: mức hưởng mới là 540.000 đồng/tháng, còn khoản được chi bổ sung sẽ căn cứ số tiền đã nhận theo mức cũ và thời gian thực tế đủ điều kiện.

Người hưởng còn được cấp thẻ BHYT từ ngân sách Nhà nước

Trợ cấp tiền mặt hằng tháng không phải quyền lợi duy nhất của người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Khi người hưởng qua đời, tổ chức hoặc cá nhân lo mai táng còn được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng mở cơ chế để địa phương hỗ trợ ở mức cao hơn. Tùy điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm đối với người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Chính phủ

Đối với những người từ 70 đến dưới 75 tuổi, vì vậy, điều quan trọng trước tiên là xác định mình có thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hay không, đồng thời kiểm tra tình trạng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trường hợp thuộc diện hưởng nhưng chưa làm thủ tục, người dân có thể liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn theo quy định.