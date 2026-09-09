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Đang đi dạo biển, người dân bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà" trước mắt

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Đang thong thả đi dạo, người dân bất ngờ khựng lại khi trước mắt là cả bãi biển phủ kín những sinh vật màu hồng đỏ. Cảnh tượng dày đặc, trải dài hàng trăm mét khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Vừa qua, bãi biển Suan Son thuộc xã Phae, huyện Mueang, tỉnh Rayong, Thái Lan bất ngờ thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Trải dài hàng trăm mét trên dải cát ven biển là vô số sinh vật có màu hồng đỏ, khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi ngỡ ngàng.

Đang đi dạo biển, người dân bỗng khựng lại trước cảnh tượng "nổi da gà" trước mắt - Ảnh 1.

Theo các du khách chứng kiến, những sinh vật biển xuất hiện dày đặc đến mức nhiều khu vực bãi cát gần như bị che phủ hoàn toàn. Nhìn từ xa, cả bờ biển giống như được trải một lớp thảm màu hồng rực rỡ.

Cảnh tượng hiếm gặp nhanh chóng thu hút đám đông. Nhiều người lấy điện thoại ghi hình, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến hình ảnh về bãi biển "nhuộm đỏ" lan truyền rộng rãi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 1 cùng các chuyên gia thủy sản và cơ quan chức năng địa phương đã tới hiện trường để khảo sát. Kết quả kiểm tra cho thấy những sinh vật dạt vào bờ là hải sâm hồng, còn được gọi là hải sâm gai hồng, có tên khoa học Cercodemas anceps.

Đây là loài động vật không xương sống sinh sống dưới đáy biển. Chúng có thân hình trụ mềm, bề mặt xuất hiện nhiều gai nhỏ và thường có màu từ hồng tươi đến đỏ cam.

Ông Thanet Mannoi, Giám đốc Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 1, cho biết việc các sinh vật sống dưới đáy biển như cua, sò hoặc một số loài động vật có vỏ bị sóng cuốn vào bờ trong thời điểm thời tiết xấu không phải hiện tượng quá bất thường.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong trường hợp này là số lượng hải sâm xuất hiện quá lớn. Hàng triệu cá thể cùng lúc bị cuốn vào bờ tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy, gần như chưa từng được ghi nhận tại khu vực Rayong trước đây. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia, nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến điều kiện thời tiết bất lợi trên biển trong những ngày trước đó.

Đang đi dạo biển, người dân bỗng khựng lại trước cảnh tượng "nổi da gà" trước mắt - Ảnh 2.

Bão và gió mạnh tạo ra những đợt sóng lớn, kết hợp với dòng hải lưu, có thể làm xáo trộn lớp đáy biển, cuốn hải sâm từ khu vực sinh sống lên phía trên rồi đưa chúng theo dòng nước vào bờ.

Dù có ngoại hình khiến nhiều người bất ngờ, hải sâm lại giữ một vai trò đáng kể trong hệ sinh thái biển. Loài vật này thường kiếm ăn bằng cách thu nhận các chất hữu cơ, mùn bã và vật chất lắng đọng dưới đáy biển. Quá trình đó góp phần phân hủy và tái chế chất hữu cơ, giúp duy trì sự cân bằng của môi trường đáy biển..

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân và du khách không nên tùy tiện chạm trực tiếp vào những cá thể hải sâm mắc cạn. Một số loài có thể tiết ra chất bảo vệ khi bị tác động, có khả năng gây kích ứng đối với người có làn da nhạy cảm.

Đang đi dạo biển, người dân bỗng khựng lại trước cảnh tượng "nổi da gà" trước mắt - Ảnh 3.

Theo Khaosod hình ảnh hàng triệu hải sâm hồng trải dài trên bãi biển Suan Son không chỉ tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kỳ lạ mà còn cho thấy thời tiết và các dòng chảy biển có thể tác động mạnh đến hệ sinh thái ven bờ.

Với người dân và du khách, đây là một khoảnh khắc hiếm có để chứng kiến một phần đời sống dưới đáy đại dương được "đưa" lên bờ.

Đáng chú ý, với các nhà nghiên cứu, hiện tượng này cũng cung cấp thêm một cơ hội để quan sát sự biến động của hệ sinh thái biển và những tác động mà các điều kiện thời tiết cực đoan có thể gây ra.

Dỡ sàn bếp, chủ nhà nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà bên dưới

Theo Trúc Chi

Người đưa tin

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