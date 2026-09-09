Phương Mai sản xuất loạt show giải trí lớn tại The Grand Ho Tram

Gần 20 năm hoạt động trong showbiz ở nhiều mảng khác nhau từ người mẫu, diễn viên, MC song ngữ, Phương Mai chính thức chuyển hướng trở thành nhà sản xuất/đạo diễn vào giữa năm 2025. Lý do của sự thay đổi này bắt nguồn từ chính khao khát phát triển những kỹ năng mới, muốn thử thách giới hạn bản thân về sự sáng tạo của Phương Mai. "Tôi muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình sau thời gian dài gắn bó với công việc cầm micro", cô nói. Cô thừa nhận, chính kinh nghiệm dày dạn tích lũy trong gần 20 năm làm showbiz giúp cô có khởi đầu suôn sẻ, thuận lợi ở vai trò sản xuất/đạo diễn.‏

‏Gần đây nhất, đêm nhạc ‘Thanh âm của ước mơ’ diễn ra hôm 5/9 tại The Grand Ho Tram với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Tuấn, Phạm Đình Thái Ngân thành công vượt ngoài sức tưởng tượng khi thu hút hơn 1.400 khán giả trong đó có cả fan Mỹ Tâm bay từ nước ngoài về. Theo Phương Mai, cô là một người cầu toàn, chỉn chu trong mọi khâu, đặc biệt với show có sự xuất hiện của một ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, cô lại càng khắt khe, khó tính gấp bội để đảm bảo ‏ ‏các yếu tố hiệu ứng màn hình led sân khấu, ánh sáng, âm thanh… thậm chí cả việc đón tiếp nghệ sĩ, cũng đều phải hoàn hảo. "Lời cảm ơn trực tiếp từ chị Mỹ Tâm trước 1.400 khán giả dành cho sự chu đáo của ban tổ chức chính là lời khen ngợi đầy khích lệ và niềm hạnh phúc với tôi", Phương Mai chia sẻ. ‏

‏Hôm 29/8, Phương Mai thực hiện chương trình ảo thuật và ca nhạc với Patrick Kun và ca sĩ Irena Barr người Malaysia. Làm việc với hai nghệ sĩ quốc tế, cô có nguyên tắc là luôn tôn trọng và đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của họ về kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, chất lượng LED...để đảm bảo chương trình diễn ra hoàn hảo. Với Patrick Kun, ảo thuật gia nổi tiếng từng góp mặt trong America's Got Talent (mùa 16), The Amazing Magicians (Trung Quốc) và The Magic Star (SBS Hàn Quốc).... Anh thậm chí nhiệt tình ủng hộ ý tưởng với đạo diễn Phương Mai khi muốn màn hình led hiện lên quốc kỳ Việt Nam trong khoảnh khắc chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch Asean Cup cùng khán giả. Còn với ca sĩ Malaysia, Irena Barr, cô hết lời khen ngợi công tác tổ chức và cám ơn vì đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong lần tới Việt Nam trình diễn. ‏

‎ ‏Ảo thuật gia Patrick Kun biểu diễn hôm 29/8.‏





‏Vào đầu tháng 8 tại The Grand Ho Tram, Phương Mai tổ chức show thời trang, âm nhạc ‘Magic Genie’ cho 600 vị khách quốc tế. Ở chương trình này, cô cũng kiêm nhiệm hai vị trí sản xuất và tổng đạo diễn cho màn trình diễn từ hai nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, NTK Lê Bảo với 35 model chuyên nghiệp và tiết mục âm nhạc của hai ca sĩ Nathan Lee, Thu Anh. ‏

‎ ‏Phương Mai và NTK Hoàng Minh Hà cùng dàn model ở hậu trường show ‘Magic Genie’ ngày 8/8.‏ ‏ ‏





‏Ngoài show nghệ thuật, giải trí, Phương Mai còn đứng sau thành công của các gala từ thiện, event khách hàng… diễn ra tại The Grand Ho Tram trong hơn một năm qua. Cô lý giải, resort nổi tiếng ở vùng biển Vũng Tàu (cũ) không cách xa trung tâm TP HCM, là địa điểm lý tưởng cho nhiều hoạt động hội nghị khách hàng của các doanh nghiệp, cũng là điểm hẹn văn hóa cho công chúng ở phía Nam có dịp thưởng thức các loại hình nghệ thuật vào dịp cuối tuần. Đặc biệt, khán phòng ‏ ‏The Grand Ballroom có diện tích 1.254m2, có sức chứa lên tới hơn 1.000 người, đáp ứng được điều kiện những show lớn mà cô ấp ủ. ‏

‎ ‏Từ khi trở thành nhà sản xuất, Phương Mai thường xuyên đứng ở vị trí bàn kỹ thuật để điều hành trong mỗi show mà cô thực hiện. ‏





‏Liên tiếp sản xuất và đạo diễn các chương trình với khối lượng công việc khổng lồ, Phương Mai cho biết, cô luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo để tập trung chỉ đạo nhân sự ở nhiều bộ phận. "Áp lực mới tạo ra kim cương, câu nói đó quả không sai với tôi. Thời điểm này, tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để làm việc và không sợ đối mặt với khó khăn. Việc quản lý khoảng 200 nhân sự mỗi sự kiện rèn cho tôi sự quyết đoán, sức chịu đựng", cô đúc kết. ‏