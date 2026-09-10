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Công an thông tin về vụ bắt Trần Tuấn Hưng SN 1976

| | Xã hội

Đối tượng Trần Tuấn Hưng từng làm công nhân cho ngành điện lực tỉnh Nghệ An và có hành nghề thu mua phế liệu thải ra từ ngành điện.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 09/9/2026 đã thông tin cụ thể hơn về vụ bắt đối tượng trộm cắp máy biến áp xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 07/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Hưng (sinh ngày 28/4/1976, trú tại số nhà 24 đường Trịnh Toàn, khối Trung Đô 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Trần Tuấn Hưng từng làm công nhân cho ngành điện lực tỉnh Nghệ An và có hành nghề thu mua phế liệu thải ra từ ngành điện như các máy biến áp, dây dẫn điện của các khách hàng có nhu cầu bán sau rồi mang về tháo dỡ, phân loại và bán kiếm lời. Hồi cuối tháng 8, Hưng đã gọi điện cho bảo vệ nhà máy gạch Cẩm Minh để hỏi về tình hình nhà máy gạch thì được biết nhà máy đã bán cho người khác và đã dọn sạch còn mỗi máy biến áp.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Trần Tuấn Hưng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đến trưa cùng ngày Hưng đi từ nhà vào nhà máy gạch Cẩm Minh, sau khi vào nhà máy gạch thấy các hạng mục của nhà máy đã bị tháo dỡ và đập phá, còn mỗi máy biến áp là vẫn còn và không có người trông coi, quản lý tài sản nên lúc này Hưng nảy sinh ý định sẽ lấy trộm tài sản là chiếc máy biến áp của nhà máy gạch.

Sau khi vào kiểm tra thực tế và nảy sinh ý định lấy trộm, Hưng lên kế hoạch là sẽ thuê xe cẩu vào cầu chiếc máy biến áp về và sau đó tháo dỡ bán kiếm lời. Đến sáng ngày 23/8/2026 Hưng liên lạc qua ứng dụng zalo cho P. V.T , (sinh năm 1994, trú khối 15, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) thuê vào lò gạch Cẩm Minh thuộc xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hành vi lấy trộm chiếc máy biến áp của lò gạch.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Cẩm Lạc khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; đối với các tài sản có giá trị chưa sử dụng đến cần bảo quản, trông giữ cẩn thận.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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