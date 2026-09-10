Từ 28/8/2026: Người thuộc nhóm này có thể nhận thêm 500.000 - 700.000 đồng mỗi tháng

Theo Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND, từ 28/8/2026, một nhóm đối tượng tại địa phương này được hỗ trợ thêm từ 500.000 đến 700.000 đồng/tháng tùy điều kiện.

CÂU HỎI 1: Chính sách hỗ trợ từ 500.000 - 700.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND áp dụng cho đối tượng nào?

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố tại An Giang. ✔ Cán bộ, công chức chuyên trách cấp xã trên toàn quốc. Giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Nhân viên y tế thôn bản tại khu vực Nam Bộ.

Đáp án đúng: A. Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố tại An Giang.

Lời giải thích: Căn cứ Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND tỉnh An Giang (hiệu lực từ 28/8/2026), khoản hỗ trợ này áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố trên địa bàn tỉnh. Khoản tiền này nhằm khuyến khích nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở và được cộng trực tiếp hằng tháng bên cạnh mức phụ cấp tiêu chuẩn.

CÂU HỎI 2: Người hoạt động không chuyên trách có bằng Đại học trở lên tại An Giang nhận mức hỗ trợ thêm hàng tháng là bao nhiêu?

500.000 đồng/tháng. 600.000 đồng/tháng. 700.000 đồng/tháng. ✔ 1.000.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng: C. 700.000 đồng/tháng.

Lời giải thích: Theo Điều 5 Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND tỉnh An Giang, mức hỗ trợ thêm được phân chia theo trình độ chuyên môn: người có bằng Trung cấp nhận 500.000 đồng/tháng, bằng Cao đẳng nhận 600.000 đồng/tháng, và người có bằng Đại học trở lên hưởng mức tối đa 700.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 do HĐND tỉnh An Giang ban hành Quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh, số lượng, chức danh và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở ấp, khóm, khu phố trên địa bàn tỉnh An Giang. (Ảnh: Luật Việt Nam)

CÂU HỎI 3: Phụ cấp hằng tháng của Bí thư Chi bộ hoặc Trưởng ấp tại các ấp có từ 700 hộ hoặc vùng biên giới ở An Giang là bao nhiêu?

1,80 lần mức lương cơ sở. 2,04 lần mức lương cơ sở. 2,23 lần mức lương cơ sở. 2,73 lần mức lương cơ sở. ✔

Đáp án đúng: D. 2,73 lần mức lương cơ sở.

Lời giải thích: Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND quy định đối với ấp quy mô lớn (từ 700 hộ trở lên) hoặc khu vực biên giới, trọng điểm quốc phòng, Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp/khóm được hưởng phụ cấp bằng 2,73 lần mức lương cơ sở/tháng (đã bao gồm hỗ trợ đóng BHXH), cao hơn mức 2,23 lần ở địa bàn thông thường.

CÂU HỎI 4: Tại các ấp, khóm thuộc diện thông thường ở An Giang, Trưởng Ban Công tác Mặt trận hưởng phụ cấp bằng bao nhiêu lần lương cơ sở?

2,04 lần mức lương cơ sở. ✔ 2,23 lần mức lương cơ sở. 2,54 lần mức lương cơ sở. 2,73 lần mức lương cơ sở.

Đáp án đúng: A. 2,04 lần mức lương cơ sở.

Lời giải thích: Theo Nghị quyết 47/2026/NQ-HĐND tỉnh An Giang, đối với địa bàn ấp, khóm thông thường, Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp nhận mức 2,23 lần lương cơ sở. Trong khi đó, Trưởng Ban Công tác Mặt trận được hưởng mức phụ cấp bằng 2,04 lần mức lương cơ sở/tháng (đã bao gồm hỗ trợ BHXH).

CÂU HỎI 5: Cơ quan nào có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân ban hành quy định mức phụ cấp cho từng chức danh ở thôn, tổ dân phố?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. ✔ Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đáp án đúng: B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Lời giải thích: Căn cứ Nghị định 185/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dựa trên quỹ khoán trung ương, ngân sách địa phương và đặc thù địa bàn.