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Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần

| | Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 22/9/2026.

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần. (Ảnh: QH)

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần sinh năm 1972, quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV và XVI.

Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần có nhiều năm làm việc tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ và Thư ký Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 12/2011, bà Ngần chuyển công tác về Quốc hội, giữ chức Phó Vụ trưởng, Hàm Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội, rồi Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Từ năm 2016, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 4/2020, bà Ngần kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội.

Tháng 6/2021, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đến tháng 3/2026, bà tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa.

Hai di tích gồm Đình Đông Côi, phường Thuận Thành và Đình Tam Sơn, xã Lương Tài, thành phố Bắc Ninh, nằm trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh.


Theo Luân Dũng

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