Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài, miền Bắc giảm nhiệt

| | Xã hội

TPO - Hôm nay (10/9), miền Trung bắt đầu bước vào đợt mưa lớn có thể kéo dài nhiều ngày với vùng ảnh hưởng rất rộng. Miền Bắc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm qua.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Dự báo ngày và đêm nay, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ.

Dự báo ngày mai (11/9) là ngày nền nhiệt miền Bắc xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh yếu lần này với nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài từ hôm nay (10/9).

Miền Trung từ hôm nay bắt đầu bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày với diễn biến rất phức tạp.

Cụ thể ngày và đêm 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Sang ngày và đêm 11/9, mưa tập trung từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 12/9, trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng với cường độ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay và ngày mai (10-11/9) cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, Bình Định và Phú Yên cũ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận tiền đền bù dự án 2.900 tỷ đồng, người dân được Công an 'hộ tống' về tận nhà

Nhận tiền đền bù dự án 2.900 tỷ đồng, người dân được Công an 'hộ tống' về tận nhà Nổi bật

Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này

Từ 5/10/2026: Người từ đủ 70 tuổi trở lên được truy lĩnh trợ cấp 540.000 đồng/tháng nếu thuộc diện này Nổi bật

Án tử hình cho kẻ nổ súng giết tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ ở Quảng Trị

Án tử hình cho kẻ nổ súng giết tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ ở Quảng Trị

07:11 , 10/09/2026
Truy vết dòng tiền, công an bắt giữ Hoàng Thị Bích Ngọc SN 2001 cùng nhiều đồng phạm

Truy vết dòng tiền, công an bắt giữ Hoàng Thị Bích Ngọc SN 2001 cùng nhiều đồng phạm

06:51 , 10/09/2026
Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Biển Đông có thể sắp đón bão

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Biển Đông có thể sắp đón bão

06:45 , 10/09/2026
Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc sau khi rời nhà, thi thể được tìm thấy dưới mương

Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc sau khi rời nhà, thi thể được tìm thấy dưới mương

22:19 , 09/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên