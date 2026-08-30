Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền
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Theo Nguyễn Hoàn 30-08-2026 - 21:14 PM |
Xã hội
Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn lượt khách ra vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) tham quan, tắm biển. Mưa lớn xuất hiện cuối ngày khiến nhiều du khách bị ảnh hưởng lịch trình.
Chiều 30/8, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, thuộc đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) ghi nhận hàng nghìn lượt khách du lịch mua vé tham quan, ngắm vịnh.
Tại khu vực Bến Bèo, hàng nghìn du khách xếp hàng chờ lên du thuyền, tàu du lịch để ra vịnh tham quan.
Khoảng 15h, bất ngờ xuất hiện cơn mưa kéo dài trong 10 phút. Nhiều du khách vội vã rời xe khách vào bến tàu.
Sau khi tạnh mưa, trời hửng nắng, tàu rời bến chở khách ra vịnh Lan Hạ theo lịch trình.
Sau mưa, khu vực vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà trời quang, hửng nắng. Đoàn tàu chở khách di chuyển qua các dãy núi đá vôi trên vịnh.
Du khách check-in thích thú với không gian núi đá vôi trên biển. Họ nhanh chóng lưu giữ hình ảnh đẹp với biển đảo.
Khoảng 17h, khi các tàu du lịch trở về Bến Bèo, trên quần đảo Cát Bà xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng 30-45 phút khiến tầm nhìn trên biển hạn chế.
Ghi nhận của phóng viên, ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Cát Bà thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch. Tuy nhiên, lượng khách dịp này giảm nhiều so với kỳ nghỉ năm trước.
Theo Nguyễn Hoàn
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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