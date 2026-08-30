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Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền

| | Xã hội

Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn lượt khách ra vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) tham quan, tắm biển. Mưa lớn xuất hiện cuối ngày khiến nhiều du khách bị ảnh hưởng lịch trình.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 1.

Chiều 30/8, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà﻿, thuộc đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng﻿) ghi nhận hàng nghìn lượt khách du lịch mua vé tham quan, ngắm vịnh.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 2.

Tại khu vực Bến Bèo, hàng nghìn du khách xếp hàng chờ lên du thuyền, tàu du lịch để ra vịnh tham quan.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 3.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 4.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 5.

Khoảng 15h, bất ngờ xuất hiện cơn mưa kéo dài trong 10 phút. Nhiều du khách vội vã rời xe khách vào bến tàu.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 6.

Sau khi tạnh mưa, trời hửng nắng, tàu rời bến chở khách ra vịnh Lan Hạ theo lịch trình.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 7.

Sau mưa, khu vực vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà trời quang, hửng nắng. Đoàn tàu chở khách di chuyển qua các dãy núi đá vôi trên vịnh.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 8.

Du khách check-in thích thú với không gian núi đá vôi trên biển. Họ nhanh chóng lưu giữ hình ảnh đẹp với biển đảo.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 9.

Khoảng 17h, khi các tàu du lịch trở về Bến Bèo, trên quần đảo Cát Bà xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng 30-45 phút khiến tầm nhìn trên biển hạn chế.

Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền- Ảnh 10.

Ghi nhận của phóng viên, ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Cát Bà thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch. Tuy nhiên, lượng khách dịp này giảm nhiều so với kỳ nghỉ năm trước.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

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