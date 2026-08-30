Mưa lớn ở vịnh Lan Hạ, Cát Bà, du khách xếp hàng chờ lên thuyền

Ghi nhận của phóng viên, ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại Cát Bà thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch. Tuy nhiên, lượng khách dịp này giảm nhiều so với kỳ nghỉ năm trước.