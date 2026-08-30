Nữ kế toán mất liên lạc, được phát hiện tử vong ở hồ Xuân Hương

Chiều 30/8, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang phong tỏa hiện trường, triển khai đưa thi thể một phụ nữ được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương lên bờ.

Nạn nhân được xác định ban đầu là bà N.T.T.N. (46 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Lực lượng chức năng triển khai trục vớt thi thể lên bờ.

Được biết, bà N. hiện là kế toán viên của một ban quản lý dự án của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, người thân đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo việc bà N. rời khỏi nhà từ sáng 29/8 và mất liên lạc với gia đình.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã triển khai xác minh và tổ chức tìm kiếm. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà N. nổi trên hồ Xuân Hương.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với phường Xuân Hương - Đà Lạt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thực hiện các thủ tục liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.