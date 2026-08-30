Ngày thứ 2 nghỉ lễ, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn, 51 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Ngày 30/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2025 giảm 9 vụ, giảm 13 người chết, tăng 3 người bị thương.

Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 18.428 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp.

Trên đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ, 88 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 27 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 140 trường hợp chở quá số người quy định, 166 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 7 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã tổng kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 118 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 41 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 665 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, trong ngày 30/8, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 172 trường hợp vi phạm. Trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 52 trường hợp vi phạm.

Kết quả ghi nhận, xử lý hành vi Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng.