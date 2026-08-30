Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày thứ 2 nghỉ lễ, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn, 51 người thương vong

| | Xã hội

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, ngày thứ 2 nghỉ lễ 2/9, trên toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 51 người.

Ngày thứ 2 nghỉ lễ, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn, 51 người thương vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Ngày 30/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2025 giảm 9 vụ, giảm 13 người chết, tăng 3 người bị thương.

Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 18.428 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp.

Trên đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ, 88 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 27 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 140 trường hợp chở quá số người quy định, 166 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 7 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã tổng kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 118 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 41 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 665 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, trong ngày 30/8, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 172 trường hợp vi phạm. Trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 52 trường hợp vi phạm.

Kết quả ghi nhận, xử lý hành vi Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT lập biên bản một trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ mai, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to

Từ mai, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to Nổi bật

Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết

Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết Nổi bật

Truy tìm Nguyễn Thị Hồng Hạnh SN 1987

Truy tìm Nguyễn Thị Hồng Hạnh SN 1987

20:35 , 30/08/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Linh Trang SN 1971

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Linh Trang SN 1971

19:16 , 30/08/2026
Tin lời 'chồng' quen qua Zalo, người phụ nữ lừa 51 nhà đầu tư hơn 15 tỷ đồng

Tin lời 'chồng' quen qua Zalo, người phụ nữ lừa 51 nhà đầu tư hơn 15 tỷ đồng

18:59 , 30/08/2026
Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’

18:35 , 30/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên