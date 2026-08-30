Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 717/KH-UBND triển khai Đề án chỉnh trang﻿ đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 Đề án gồm 138 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi được xác định là một trong những công trình đáng chú ý, với tổng vốn dự kiến khoảng 650 tỷ đồng.