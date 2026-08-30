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Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’

| | Xã hội

Với tổng vốn khoảng 650 tỷ đồng, hơn 5,5 km qua 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An được cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang đồng bộ, kỳ vọng giảm áp lực giao thông, xử lý ngập úng và tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 1.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 717/KH-UBND triển khai Đề án chỉnh trang﻿ đô thị tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 Đề án gồm 138 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi được xác định là một trong những công trình đáng chú ý, với tổng vốn dự kiến khoảng 650 tỷ đồng.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 2.

Dự án có chiều dài khoảng 5,55 km, điểm đầu tại Km458+200 Quốc lộ 1A, giao với đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, điểm cuối tại Km463+700 Quốc lộ 1A, giao với các tuyến Phan Đình Phùng, Cao Thắng và Trần Phú. Đây đều là những tuyến đường quan trọng ở khu vực trung tâm, kết nối nhiều khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ quan, công sở và có lưu lượng phương tiện lớn.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 3.

Hiện các tuyến Quang Trung﻿, Lê Lợi và Mai Hắc Đế đã được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng khoảng 25,5-26,5m, cơ bản phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng phương tiện, tình trạng ùn ứ vào các khung giờ cao điểm vẫn thường xuyên xảy ra.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 4.

Đoạn đường Lê Lợi giao với đường Lý Thường Kiệt thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 5.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 6.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 7.

Trên đường Mai Hắc Đế, khu vực qua phường Vinh Hưng, mật độ phương tiện thường tăng cao vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều. Việc tuyến đường nằm gần trường học, bệnh viện càng khiến áp lực giao thông gia tăng.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 8.

Tại điểm cuối tuyến Quang Trung, khu vực giao với các đường Phan Đình Phùng, Cao Thắng và Trần Phú, lượng phương tiện qua lại khá đông. Đây cũng là vị trí có ý nghĩa kết nối nhiều trục đường chính trong khu vực trung tâm.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 9.

Theo định hướng, dự án cơ bản giữ nguyên nền đường, tập trung nâng cấp mặt đường, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và xử lý ngập úng. Hệ thống mương dọc được cải tạo, trong khi dây điện, cáp viễn thông hai bên đường dự kiến hạ ngầm, góp phần tạo diện mạo đô thị thông thoáng, hiện đại. Dự án dự kiến hoàn thành chậm nhất năm 2028.

Cận cảnh 4 tuyến đường trung tâm Nghệ An trước cuộc ‘đại nâng cấp’- Ảnh 10.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư chậm nhất trước ngày 30/12, phấn đấu đầu năm 2027 triển khai thi công bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn.

Theo Thu Hiền

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