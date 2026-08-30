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Nhóm khách nữ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh

| | Xã hội

Sau khi nhận khách từ phường Móng Cái 2 đến phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh), một tài xế taxi bị một số nữ hành khách chửi bới, giật tóc, hành hung ngay trên xe. Công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 30/8, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị nhóm nữ hành khách chửi bới, hành hung trên xe tại Quảng Ninh.

Nhóm khách nữ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Nhóm hành khách nữ hành hung tài xế taxi. Ảnh cắt từ video.

Theo nội dung được chia sẻ, nhóm khách gồm 6 người, có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, gọi một chiếc taxi 4 chỗ để di chuyển. Tài xế đồng ý chở nhóm người này, tuy nhiên trong quá trình di chuyển đã xảy ra mâu thuẫn.

Hình ảnh từ camera bên trong taxi cho thấy, trên xe có nhiều người ngồi chật các vị trí. Hai nữ hành khách ngồi ở ghế phía trước liên tục lớn tiếng với tài xế, trong đó một người cầm guốc chỉ về phía nam tài xế.

Sau đó, một nữ hành khách ngồi phía sau bất ngờ túm tóc, giật mạnh đầu tài xế về phía sau. Một số người khác cũng có hành động tấn công nam tài xế.

Trước tình huống trên, tài xế liên tục hô "cướp", sau đó mở cửa rời khỏi xe. Camera tiếp tục ghi lại cảnh một số người trong nhóm khách xuống xe, đuổi theo tài xế ở khu vực phía trước một quán bar.

Nhóm khách nữ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Các cô gái vừa hành hung vừa chửi bới nam tài xế.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết tài xế taxi sau đó đã đến bệnh viện Vinmec điều trị. Sáng 30/8, người thân của tài xế đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo ông Hải, nhóm khách thuê taxi di chuyển từ phường Móng Cái 2 đến phường Móng Cái 1 để vào một quán bar. Vụ việc đang được Công an phường Móng Cái 1 xác minh.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Móng Cái 1, cho biết sau khi nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công an phường đã chủ động xác minh danh tính những người liên quan, đồng thời triệu tập để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Theo Hoàng Dương

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