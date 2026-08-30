Hai vụ tai nạn trên cao tốc do không giữ khoảng cách, 11 phương tiện hư hỏng

12 ô tô va chạm liên hoàn

Khoảng 15h ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết, thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô con.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả 7 phương tiện hư hỏng. Các ô tô nằm nối sát nhau, chiếm một làn xe chạy, khiến phương tiện qua khu vực phải giảm tốc, giao thông ùn ứ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 7 xe ô tô.

Ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp giải tỏa các phương tiện gặp nạn.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả 7 lái xe, kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm.

Qua khám nghiệm hiện trường và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định nhiều lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Trước đó, hồi 18h49 ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, thuộc địa phận xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến 5 ô tô.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được xác định do anh Đ.Q.T. điều khiển ô tô đầu kéo kéo theo rơ moóc không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Clip ghi lại sự việc.

Nguy cơ tai nạn cao khi không giữ khoảng cách

Theo cơ quan chức năng, hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp cho thấy nguy cơ từ việc bám sát, không duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc. Khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, phương tiện chạy quá sát sẽ không có đủ thời gian và khoảng cách để xử lý.

Từ một va chạm ban đầu, tai nạn có thể nhanh chóng tạo thành chuỗi, liên quan đến nhiều phương tiện. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, tai nạn liên hoàn còn có thể chiếm dụng làn đường, gây ùn tắc, ảnh hưởng hành trình của nhiều người và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo và quy định về khoảng cách an toàn; chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, sương mù, ban đêm hoặc mật độ phương tiện đông.

Cục CSGT cho biết, việc tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen lái xe kỷ luật, chủ động phòng ngừa tai nạn và bảo đảm giao thông trên cao tốc an toàn, thông suốt.