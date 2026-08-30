Tiêu chuẩn chức danh giảng viên, giáo viên - sĩ quan Quân đội

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư quy định Tiêu chuẩn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thay thế Thông tư 07/2021/TT-BQP. Trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh giảng viên, giáo viên công tác trong các nhà trường Quân đội.

Thông tư này quy định về phẩm chất và năng lực, điều kiện cần có, tiêu chuẩn áp dụng đối với các chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Tiêu chuẩn chức danh ngành nhà giáo công tác trong quân đội được quy định tại Mục III, chương II, gồm 18 điều (từ Điều 16 đến Điều 33). Trong đó các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, thành tích nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thời gian giữ chức danh cơ bản giữ nguyên như Thông tư số 07/2021/TT-BQP hiện hành, có chỉnh lý về kỹ thuật để bảo đảm rõ nội dung, tránh lặp lại.

Một số nội dung được điều chỉnh, như: Lược bỏ các quy định về điều kiện ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cách tính thời gian công tác của giảng viên do đã được quy định tại điều về tiêu chuẩn chung (Điều 9);

Bỏ quy định về chức vụ đã qua để dùng làm cơ sở rút ngắn thời gian giữ chức danh vì đi thực tế (chức vụ đã qua) là một điều kiện bắt buộc của giảng viên đã được quy định tại Phụ lục III (không dùng điều kiện bắt buộc để tính thành tích).

Riêng Phụ lục III liên quan đến nhóm chức danh này, được rà soát, chỉnh lý nhằm bảo đảm phù hợp với tên gọi theo tổ chức, biên chế của các bộ môn, khoa thuộc học viện, nhà trường trong Quân đội hiện nay.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NHÀ GIÁO - SĨ QUAN QUÂN ĐỘI

Điều 16. Giảng viên (hạng III) Học viện Quốc phòng

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững kiến thức cơ bản môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số học phần có liên quan trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế vào giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian làm công tác giảng dạy trực tiếp tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên (hạng III).

Điều 17. Giảng viên chính (hạng II) Học viện Quốc phòng (hạng II)

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản về một số học phần có liên quan trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế vào giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên chính.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký xét duyệt. Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên (hạng III) thì phải có bằng thạc sĩ tối thiểu 06 năm hoặc tiến sĩ tối thiểu 02 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tại Học viện Quốc phòng tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt Giảng viên chính (hạng II);

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II) có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 01 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học hoặc tham gia 03 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nhóm 2 hoặc tham gia 02 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nhóm 1 trở lên đã được nghiệm thu, kết quả đạt trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại Học viện Quốc phòng, hoặc ngành trong Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 02 tài liệu, giáo trình, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại Học viện hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 02 bài báo khoa học hoặc 02 bài tham luận trong hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của Học viện Quốc phòng hoặc trên các tạp chí khác trong và ngoài Quân đội, hoặc có 02 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tin trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Giảng viên có trình độ tiến sĩ hướng dẫn hoặc tham gia hướng dẫn tối thiểu 01 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; giảng viên có trình độ thạc sĩ hướng dẫn tối thiểu 03 học viên bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp hoặc chuyên đề, tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến từ cấp khoa trở lên.

Đối với các bộ môn không hướng dẫn học viên sau đại học thì được thay thế bằng 02 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện trở lên.

Điều 18. Giảng viên cao cấp (hạng I) Học viện Quốc phòng

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức chuyên sâu về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức vững vàng của một số học phần có liên quan trong đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; thực hiện hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm vững xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu và nghiên cứu khoa học; biết tổ chức cho tập thể giảng viên, học viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên cao cấp.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) thì phải có bằng tiến sĩ tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I).

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 02 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do cấp trường, cấp quản lý trường phê duyệt hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Tổng cục phê duyệt trở lên đã được nghiệm thu, kết quả đạt trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại Học viện Quốc phòng, hoặc ngành trong Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 02 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 03 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại Học viện Quốc phòng hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 03 bài báo khoa học; hoặc 03 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của Học viện Quốc phòng hoặc trên các tạp chí khác của Quân đội và Nhà nước; hoặc 03 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Hướng dẫn tối thiểu 02 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn tối thiểu 01 học viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp 02 lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học quy định tại Điểm này; hoặc hướng dẫn học viên viết 06 chuyên đề, tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến từ cấp khoa trở lên. Đối với các bộ môn không hướng dẫn học viên sau đại học thì được thay thế bằng 03 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện trở lên.

Điều 19. Giảng viên (hạng III) học viện chuyên ngành

(Gồm: Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học Quân sự).

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững kiến thức cơ bản môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

2. Điều kiện cần có

a) Tốt nghiệp đào tạo thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian trực tiếp giảng dạy tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên (hạng III).

Điều 20. Giảng viên chính (hạng II) học viện chuyên ngành

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản về một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên chính.

2. Điều kiện cần có

a) Tốt nghiệp đào tạo thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên (hạng III) thì phải có bằng tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp II tối thiểu 02 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II);

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 01 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; hoặc tham gia 03 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nhóm 2; hoặc tham gia 02 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nhóm 1 trở lên được nghiệm thu kết quả đạt yêu cầu trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại Học viện, hoặc ngành trong Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 02 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại Học viện hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 02 bài báo khoa học; hoặc 02 bài tham luận trong hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của trường hoặc trên các tạp chí khác của Quân đội và Nhà nước; hoặc 02 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên trang tin, kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Giảng viên có trình độ tiến sĩ hướng dẫn hoặc tham gia hướng dẫn tối thiểu 01 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; giảng viên có trình độ thạc sĩ hướng dẫn tối thiểu 03 học viên bảo vệ thành công khóa luận (đồ án) tốt nghiệp, hoặc 03 chuyên đề tiểu luận môn học, hoặc 03 đề tài (chuyên đề) nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến của học viên từ cấp khoa trở lên.

Đối với các bộ môn không hướng dẫn học viên đại học, sau đại học được thay thế bằng 02 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Học viện trở lên hoặc hướng dẫn học viên nghiên cứu 03 đề tài (chuyên đề) nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến từ cấp khoa trở lên, tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia dự thi Olympic trong và ngoài Quân đội tối thiểu từ 02 lần đạt giải Ba trở lên.

Điều 21. Giảng viên cao cấp (hạng I) học viện chuyên ngành

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức chuyên sâu về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức vững vàng của một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; thực hiện hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm vững xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên cao cấp.

2. Điều kiện cần có

a) Tốt nghiệp đào tạo tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp II phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) thì phải có bằng tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp II tối thiểu 06 năm và có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 02 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do cấp trường, cấp quản lý trưởng phê duyệt; hoặc 01 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục phê duyệt, được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại Học viện hoặc ngành trong Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 02 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 03 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại Học viện hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 03 bài báo khoa học; hoặc 03 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của trường hoặc trên các tạp chí khác của Quân đội và Nhà nước; hoặc 03 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Hướng dẫn tối thiểu 02 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn tối thiểu 01 học viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ;

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe phải hướng dẫn 01 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa cấp II hoặc hướng dẫn 01 học viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đối với giảng viên thuộc bộ môn không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp 02 lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học quy định được nêu tại Điểm này; hoặc được thay thế bằng 03 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện trở lên; hoặc hướng dẫn 05 học viên viết chuyên đề, tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp khoa trở lên hoặc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia dự thi Olympic trong và ngoài Quân đội tối thiểu từ 03 lần đạt giải Ba trở lên.

Điều 22. Giảng viên (hạng III) trường sĩ quan, trường đại học

(Gồm: Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững kiến thức cơ bản môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội; có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian làm công tác giảng dạy trực tiếp tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên (hạng III).

Điều 23. Giảng viên chính (hạng II) trường sĩ quan, trường đại học

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản về một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên chính.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng thạc sĩ hoặc tương đương trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơxét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II). Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên (hạng III) thì phải có bằng thạc sĩ tối thiểu 06 năm hoặc tiến sĩ tối thiểu 02 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 01 hoặc tham gia tối thiểu 02 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu, kết quả đạt trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại trường, hoặc ngành trong và ngoài Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 02 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 02 bài báo khoa học; hoặc 02 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của trường hoặc trên các tạp chí khác của Quân đội và Nhà nước; hoặc 02 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Giảng viên có trình độ tiến sĩ hướng dẫn hoặc tham gia hướng dẫn tối thiểu 01 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; giảng viên có trình độ thạc sĩ hướng dẫn tối thiểu 03 học viên bảo vệ thành công khóa luận (đồ án) tốt nghiệp hoặc 03 chuyên đề tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến của học viên từ cấp khoa trở lên.

Đối với các bộ môn không hướng dẫn học viên sau đại học thì được thay thế bằng 02 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia dự thi Olympic trong và ngoài Quân đội, tối thiểu từ 02 lần đạt giải Ba trở lên.

Điều 24. Giảng viên cao cấp (hạng I) trường sĩ quan, trường đại học

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức chuyên sâu về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức vững vàng của một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; thực hiện hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm vững xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên cao cấp.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) thì phải có bằng tiến sĩ tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I);

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 02 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do cấp trường, cấp quản lý trường phê duyệt hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Tổng cục phê duyệt được nghiệm thu đạt kết quả từ yêu cầu trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại trường hoặc các trường, ngành trong Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 02 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 03 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 03 bài báo khoa học; hoặc 03 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của trường hoặc trên các tạp chí trong và ngoài quân đội; hoặc 03 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Hướng dẫn tối thiểu 02 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn tối thiểu 01 học viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế bằng 01 công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong hoặc ngoài nước.

Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp 02 lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học quy định tại Điểm này.

Đối với các trường, các bộ môn không hướng dẫn học viên sau đại học thì hướng dẫn 05 học viên viết chuyên đề, tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến từ cấp khoa trở lên; hoặc được thay thế bằng 03 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia dự thi Olympic trong và ngoài Quân đội tối thiểu từ 03 lần đạt giải Ba trở lên.

Điều 25. Giảng viên (hạng III) trường cao đẳng

1.Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững kiến thức cơ bản môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội; có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giảng dạy trực tiếp tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên (hạng III); đang làm công tác giảng dạy đào tạo ở bậc cao đẳng của trường ứng viên đang công tác hoặc có bằng thạc sĩ trở lên.

Điều 26. Giảng viên chính (hạng II) trường cao đẳng

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản về một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện, trang thiết bị dạy học; có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung học phần.

Thực hiện được các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng được công nghệ thông tin, sử dụng được ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên chính.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên (hạng III) thì phải có bằng tốt nghiệp đại học tối thiểu 06 năm; hoặc thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I tối thiểu 04 năm; hoặc tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp II tối thiểu 02 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 01 hoặc tham gia tối thiểu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được nghiệm thu, kết quả đạt trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại trường, hoặc ngành trong và ngoài Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 02 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 01 bài báo khoa học hoặc 01 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của trường hoặc trên các tạp chí trong và ngoài Quân đội;

Hướng dẫn 02 học viên viết chuyên đề tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến, đồ án tốt nghiệp tại trường hoặc các trường khác trong và ngoài Quân đội từ bậc cao đẳng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 02 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường trở lên hoặc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia dự thi Olympic trong và ngoài Quân đội tối thiểu 01 lần đạt giải Ba trở lên.

Điều 27. Giảng viên cao cấp (hạng I) trường cao đẳng

1.Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức chuyên sâu về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức vững vàng của một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; thực hiện hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo.

Nắm vững xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành trong quân đội, ngoài quân đội và nước ngoài; vận dụng thành thạo lý luận dạy học, sư phạm quân sự, kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên cao cấp.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng thạc sĩ hoặc chuyên khoa cấp I trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) thì phải có bằng tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp II tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I);

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do cấp trường, cấp quản lý trường phê duyệt; hoặc chủ trì tối thiểu 01 hoặc tham gia 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Tổng cục phê duyệt được nghiệm thu, kết quả đạt trở lên và được ứng dụng trong thực tiễn đào tạo tại trường hoặc các trường, ngành trong Quân đội;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 02 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 03 giáo trình, tài liệu, sách phục vụ đào tạo được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường hoặc các trường khác trong Quân đội;

Tác giả tối thiểu 02 bài báo khoa học; hoặc 02 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, kỷ yếu được công bố trên tạp chí của trường hoặc trên các tạp chí trong và ngoài Quân đội; hoặc 02 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo;

Hướng dẫn 03 học viên viết chuyên đề tiểu luận môn học, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến, đồ án tốt nghiệp tại trường hoặc các trường khác trong và ngoài Quân đội từ bậc cao đẳng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc 03 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường trở lên; hoặc hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, tham gia dự thi Olympic trong và ngoài Quân đội tối thiểu 02 lần đạt giải Ba trở lên.

Điều 28: Giảng viên (hạng III) trường quân sự quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững và hiểu biết kiến thức cả lý thuyết và thực hành môn học đảm nhiệm; có hiểu biết cơ bản về thực tiễn sử dụng trang bị, vũ khí, khí tài chuyên ngành được phân công giảng dạy; có kiến thức về công tác quản lý giáo dục và đào tạo, biết cách tổ chức quản lý, rèn luyện học viên; hiểu và vận dụng các quy định, chế độ của nhà trường vào mục tiêu yêu cầu đào tạo và công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của trường.

2.Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với môn học được phân công giảng dạy;

b) Có thời gian làm công tác giảng dạy tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đăng ký xét chức danh Giáo viên (hạng III), đang làm công tác giảng dạy đào tạo ở trường của ứng viên đang công tác hoặc có bằng thạc sĩ trở lên.

Điều 29. Giảng viên chính (hạng II) trường quân sự quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

1.Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng và hiểu biết sâu đối với lý thuyết và thực hành môn học đảm nhiệm; nắm được thực tiễn sử dụng trang bị, vũ khí, khí tài chuyên ngành được phân công giảng dạy; có kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý giáo dục, đào tạo và tổ chức quản lý, rèn luyện học viên; hiểu và vận dụng được các quy định, chế độ của nhà trường vào mục tiêu yêu cầu đào tạo và công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của trường.

2.Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên (hạng III) thì phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ tối thiểu 03 năm hoặc tiến sĩ tối thiểu 01 năm và có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II);

c) Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên (hạng III) đến thời điểm đãng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên chính (hạng II), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 01 đề tài hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở trở lên được ứng dụng trong thực tiễn;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 02 giáo trình, tài liệu, sách được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường.

Điều 30. Giảng viên cao cấp (hạng I) trường quân sự quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu đối với lý thuyết và thực hành môn học đảm nhiệm; nắm vững thực tiễn sử dụng trang bị, vũ khí, khí tài chuyên ngành được phân công giảng dạy; có kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý giáo dục, đào tạo và tổ chức quản lý, rèn luyện học viên; hiểu và vận dụng thành thạo các quy định, chế độ của nhà trường vào mục tiêu yêu cầu đào tạo và công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của trường.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) thì phải có bằng thạc sĩ tối thiểu 06 năm hoặc tiến sĩ tối thiểu 02 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I);

c)Trong thời gian giữ chức danh Giảng viên chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giảng viên cao cấp (hạng I) , có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 02 đề tài khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở trở lên được ứng dụng trong thực tiễn;

Chủ trì biên soạn tối thiểu 02 hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 03 giáo trình, tài liệu, sách được in ấn, xuất bản và được đưa vào sừ dụng tại trường hoặc các trường khác trong Quân đội.

Điều 31. Giáo viên (hạng III) trường trung cấp chuyên nghiệp

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nắm vững kiến thức đối với môn học được giao đảm nhiệm; có hiểu biết cơ bản về nội dung môn học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; có kiến thức về công tác quản lý giáo dục và đào tạo, biết cách tổ chức quản lý, rèn luyện học viên; hiểu và vận dụng các chế độ, quy định của Quân đội, ngành chuyên môn và ngành nhà trường đào tạo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành phù hợp với học phần được phân công giảng dạy;

b) Có thời gian giảng dạy trực tiếp tối thiểu 01 năm tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên (hạng III);

Điều 32. Giáo viên chính (hạng II) trường trung cấp chuyên nghiệp

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức vững vàng và hiểu biết sâu đối với học phần được phân công đảm nhiệm; có khả năng giải quyết nhiệm vụ thực tiễn về lĩnh vực chuyên môn của mình, biết tổ chức tập thể giáo viên, học viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có kết quả thiết thực; nắm vững quy chế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng và của nhà trường; hiểu biết sâu và có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận dạy học, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy

b) Có thời gian giữ chức danh Giáo viên (hạng III) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên chính (hạng II).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giáo viên (hạng III) thì phải có bằng tốt nghiệp đại học tối thiểu 06 năm hoặc thạc sĩ tối thiểu 03 năm hoặc tiến sĩ tối thiểu 01 năm và có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên chính (hạng II).

c) Trong thời gian giữ chức danh Giáo viên (hạng III) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên chính (hạng II), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì tối thiểu 01 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở trở lên được ứng dụng trong thực tiễn;

Chủ trì biên soạn hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 01 giáo trình, tài liệu, sách được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường hoặc các trường khác trong và ngoài Quân đội.

Điều 33. Giáo viên cao cấp (hạng I) trường trung cấp chuyên nghiệp

1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu đối với học phần được phân công giảng dạy và nắm vững kiến thức chuyên ngành khác có liên quan; biết tổ chức tập thể giáo viên, học viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có kết quả thiết thực; nắm chắc quy chế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng và của nhà trường; hiểu biết sâu và có khả năng vận dụng linh hoạt những vấn đề lý luận dạy học, kinh nghiệm thực tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Điều kiện cần có

a) Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành giảng dạy;

b) Có thời gian giữ chức danh Giáo viên chính (hạng II) tối thiểu 06 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên cao cấp (hạng I).

Trường hợp chưa đủ thời gian 06 năm giữ chức danh Giáo viên chính (hạng II) thì phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ tối thiểu 06 năm hoặc tiến sĩ tối thiểu 02 năm; trong đó, có tối thiểu 01 năm cuối trực tiếp giảng dạy tính đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên cao cấp (hạng I).

c) Trong thời gian giữ chức danh Giáo viên chính (hạng II) đến thời điểm đăng ký hồ sơ xét duyệt chức danh Giáo viên cao cấp (hạng I), có thành tích hoạt động chuyên môn đáp ứng các điều kiện sau:

Chủ trì hoặc tham gia tối thiểu 02 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở trở lên được ứng dụng trong thực tiễn;

Chủ trì biên soạn hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 02 giáo trình, tài liệu, sách được in ấn, xuất bản và được đưa vào sử dụng tại trường hoặc các trường khác trong và ngoài Quân đội.