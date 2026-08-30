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Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Văn Anh SN 1990

| | Xã hội

Bị can Nguyễn Văn Anh bị khởi tố liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 1 đối tượng, liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 tại thành phố Lào Cai (trước sáp nhập).

Theo kết quả điều tra, sau bão số 3 (Yagi), dư luận và các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng tại hai công trình gồm: thay thế hệ thống lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum), tỉnh Lào Cai.

Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Văn Anh SN 1990- Ảnh 1.

Quá trình xác minh cho thấy, hệ thống lan can đá tại các công trình trên được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, liên kết sơ sài bằng vật liệu kết dính; một số cột đá, tấm bưng có dấu hiệu phong hóa, không bảo đảm chất lượng. Những sai phạm này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1990, trú tại thôn Mạnh Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương, về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Anh đã có một số hành vi vi phạm trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công hạng mục lan can đá như: Sử dụng hồ sơ năng lực khống để tham gia đấu thầu, nhận thầu thi công công trình; ký xác nhận khống vào hồ sơ nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng và các biên bản nghiệm thu; Không lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; Không thông báo cho chủ đầu tư về những sai khác trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật...

Trước đó, qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ án, trong đó có các cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát, thi công.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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