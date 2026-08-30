Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ nổ khiến 1 người tử vong, 3 phòng trọ bị phá hủy hoàn toàn

Theo đó, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ do bà Phạm Thị Thủy làm chủ. Hậu quả làm 01 người tử vong tại chỗ và 03 người bị thương nặng.

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, do bà Phạm Thị Thủy (sinh năm 1974, trú tại địa phương) đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, được đưa vào hoạt động kinh doanh từ năm 2025.

Thời điểm trên, tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 404 ở tầng 04 của tòa nhà. Vụ nổ khiến toàn bộ phòng 404 cùng hai phòng liền kề là 403 và 405 bị hư hỏng hoàn toàn, một số phòng xung quanh bị ảnh hưởng và phần mái tôn tại khu vực sân để xe tầng 01 bị biến dạng.

Hiện trường vụ nổ do pháo tự chế ở xã Bình Xuyên

Vụ việc đã làm 01 nam thanh niên tử vong tại hiện trường và 03 nam thanh niên khác bị thương tích nghiêm trọng, cơ thể và khuôn mặt bị biến dạng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê, chưa thể tiếp xúc.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân sơ bộ do các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ, trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.