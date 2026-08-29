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Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Nhiều vỏ pháo tại hiện trường

| | Xã hội

Tại hiện trường vụ nổ làm 4 người thương vong ở Phú Thọ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột nghi lưu huỳnh, thuốc pháo.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, lúc 13h10 ngày 29/8, tại phòng trọ 404, khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ .

Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Nhiều vỏ pháo tại hiện trường- Ảnh 1.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Qua các vật chứng thu thập được, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường còn sót lại nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi là thuốc pháo.

Nhận định ban đầu, đây là vụ nổ có liên quan hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Vụ nổ làm 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 3 thanh niên bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Các phòng trọ 403, 404, 405 bị hư hỏng, một số phòng trọ khác và phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Nhiều vỏ pháo tại hiện trường- Ảnh 2.

Dấu vết tại hiện trường.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xác định hành vi của các đối tượng có liên quan, đồng thời làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo, xử lý nghiêm theo quy định.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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