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Chặn xe ô tô, bắt giữ Nguyễn Nhất Nhơn SN 1994 và người đi cùng

| | Xã hội

Tối 28/8, VKSND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can vận chuyển hơn 28,5 kg ma túy.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 21/8/2026, tại Km 1470+500 Quốc lộ 14, thuộc thôn Nông Chả, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Dục Nông tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 76A-40087.

Chặn xe ô tô, bắt giữ Nguyễn Nhất Nhơn SN 1994 và người đi cùng- Ảnh 1.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: VKSND tỉnh Quảng Ngãi).

Chặn xe ô tô, bắt giữ Nguyễn Nhất Nhơn SN 1994 và người đi cùng- Ảnh 2.

Các đối tượng vận chuyển ma tuý (Ảnh: VKSND tỉnh Quảng Ngãi).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 02 bao tải chứa 25 gói tinh thể rắn màu trắng và 10 gói bột nén trắng. 

Qua công tác giám định xác định các gói tinh thể rắn màu trắng và chất bột màu trắng thu giữ là ma túy, có tổng khối lượng là 28.515,15 gồm các loại methamphetamine, Ketamine, Heroin. 

Tại thời điểm bắt quả tang trên xe có Nguyễn Phi Long (sinh năm 1986) và Nguyễn Nhất Nhơn (sinh năm 1994). Nhơn và Long khai nhận số tang vật trên là ma túy được một người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch thuê vận chuyển từ khu vực cầu Đắk Long, xã Đắk Môn đến phường Kon Tum với tiền công 100 triệu đồng.

Chặn xe ô tô, bắt giữ Nguyễn Nhất Nhơn SN 1994 và người đi cùng- Ảnh 3.

Các đối tượng vận chuyển cùng tang vật (Ảnh: VKSND tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 27/8, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung đã ra Quyết định khởi tố vụ án, đồng thời bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra. 

Hiện nay Cơ quan điều tra đã Khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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