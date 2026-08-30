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2 vụ tai nạn liên hoàn, 11 ô tô hư hỏng do lỗi duy trì khoảng cách trên cao tốc

| | Xã hội

Hai vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, Nội Bài – Lào Cai làm 11 ô tô hư hỏng, nguyên nhân do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), chỉ trong hai ngày 28 và 29/8, hai vụ tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc liên quan 12 ô tô, làm 11 xe hư hỏng và giao thông ùn ứ.

Khoảng 15h ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con. Các xe nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng làm cả 7 ô tô hư hỏng. Qua xác minh ban đầu, 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

2 vụ tai nạn liên hoàn, 11 ô tô hư hỏng do lỗi duy trì khoảng cách trên cao tốc- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Trước đó, lúc 18h49 ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô làm 4 xe hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế ô tô đầu kéo 21H-016.xx, kéo theo rơ moóc 21R-006.xx không giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT nhấn mạnh, 2 vụ tai nạn xảy ra trong 2 ngày liên tiếp là lời cảnh báo về nguy cơ từ hành vi bám sát, không duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Cục CSGT cũng lưu ý, trên cao tốc chỉ một khoảng cách bị rút ngắn cũng có thể khiến người lái không kịp xử lý khi xe phía trước giảm tốc, kéo theo tai nạn liên hoàn, thương vong, thiệt hại tài sản và ùn tắc kéo dài.

Về phía lực lượng chức năng phải tăng cường con người, phương tiện giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa…đó là những hậu quả về kinh tế, xã hội nặng lề nếu xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc.

Thực tế trên cho thấy chủ trương của Cục CSGT về tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc là cần thiết, đúng đắn, tập trung trực tiếp vào một trong những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn.

Việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm răn đe người vi phạm mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen lái xe kỷ luật, chủ động phòng ngừa tai nạn; giảm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản; hạn chế ùn tắc do sự cố, tai nạn, qua đó bảo đảm giao thông trên các tuyến cao tốc an toàn, thông suốt.

CSGT khuyến cáo người lái xe tuân thủ quy định về khoảng cách; chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông; không bám đuôi và luôn quan sát từ xa để kịp thời giảm tốc.

Minh Tuệ/ Vtc News

VTC News

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