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Công an điều tra Nguyễn Thị Vinh SN 1974 và Đinh Thị Hoa SN 1992

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" liên quan 2 người phụ nữ này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong các năm 2024, 2025 tại xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra đối với các bị can Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1974, trú tại thôn Giữa Quýt, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) và Đinh Thị Hoa (sinh năm 1992, trú tại thôn Giữa Quýt, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2024, 2025, Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa đã sử dụng các tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả; giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để vay, mượn tiền và tài sản có giá trị của nhiều người, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo: Ai là người bị hại có liên quan đến Nguyễn Thị Vinh và Đinh Thị Hoa, đề nghị liên hệ Công an xã Phúc Sơn (địa chỉ: thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội); hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Hùng, số điện thoại 0974.362.586 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chân dung 2 người bị điều tra do CA TP Hà Nội cung cấp:

Công an điều tra Nguyễn Thị Vinh SN 1974 và Đinh Thị Hoa SN 1992- Ảnh 1.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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