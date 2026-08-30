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Truy tìm Nguyễn Thị Hồng Hạnh SN 1987

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 02 vụ việc và đã ra quyết định truy tìm 02 người có liên quan, gồm Lâm Bách Chiến và Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Vụ việc thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Lâm Bách Chiến (SN 1985; nơi ĐKTT: căn hộ 1508 VP4 - Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lâm Bách Chiến hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Lâm Bách Chiến.

Truy tìm Nguyễn Thị Hồng Hạnh SN 1987- Ảnh 1.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Lâm Bách Chiến ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0988.743.066) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ việc thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1987; nơi thường trú: 79 Hoàng Đạo Thành, phường Khương Đình, Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Thị Hồng Hạnh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Truy tìm Nguyễn Thị Hồng Hạnh SN 1987- Ảnh 2.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0917.966.633) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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